“Mañoso”, María Valdí estrena su primer sencillo

María Valdí estará realizando una gira promocional en Boyacá, Santander, Cundinamarca y Llanos Orientales. Foto: Cortesía

Escrita por María Valdí, llega a la música popular su primer sencillo, “Mañoso”. Su carrera comienza en el género tras haberse presentado en tarimas de Corea, Japón y Vietnam con el lanzamiento de la canción.

(Lea también: Superlitio y su sintonía futurista)

“ “Mañoso” es mi propia historia, yo también caí en las redes de un enredador que mentía, que engañaba, que me hizo mucho daño, pero como la artista que soy decidí convertirlo en una canción”, comenta la intérprete.

“Mañoso” fue producida musicalmente por Franko Carlos, compositor y arreglista de temas como “Dulce pecado”, “Repítela”, “El último no” y “Me bebí tu recuerdo”.

El video es una puesta en escena en la que se narra la historia y donde la artista recreó muchos de los momentos vividos con quién inspiro el tema.

“En el vídeo plasmamos el modo de actuar de un mañoso, pero no fue difícil porque yo los viví, así que tenía claro lo que quería mostrar. Luego llegaron las ideas de mi equipo y me siento orgullosa del resultado, porque narra mi historia pero también me muestra como soy ahora”, comenta Valdí.

(Le recomendamos: Guns N’ Roses y Backstreet Boys, entre los regresos más esperados de la música)

María Valdí iniciará una gira promocional en diferentes regiones de Boyacá, Santander, Cundinamarca y Llanos Orientales.