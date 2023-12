Martin Garrix volverá a presentarse en Colombia en 2024

Imagen de archivo Martin Garrix es uno de los artistas más reconocidos de la música electrónica. Foto: Scott Roth/Invision/AP - Scott Roth

Martin Garrix se subirá a los escenarios del Movistar Arenas de Bogotá el 23 de febrero de 2024. Con este evento, la escena electrónica sigue ganando protagonismo para el próximo año, pues ya han sido confirmados más artistas y festivales que copan la actividad musical del primer semestre del año.

Las productoras TBL Live y Breakfast Club prometieron en un comunicado un show con "sonidos envolventes, luces, visuales deslumbrantes y la conexión única que Martin Garrix logra con sus seguidores" en cada uno de sus conciertos.

El neerlandés es uno de los productores más jóvenes y exitosos de la música de baile electrónica (EDM, por sus siglas en inglés), y con tan solo 20 años fue nombrado por DJ Magazine como el número 1 a nivel global por tres años consecutivos en la década pasada.

El productor llevó su show a algunos de los grandes festivales de música como el Tomorrowland, el Ultra Music Festival y Coachella, que vibraron al ritmo de sus grandes temas como 'In The Name Of Love' y 'Animals'.

Parece que en 2024 la música electrónica es una gran apuesta en Colombia, pues también en febrero llegará al país el reconocido dúo británico Disclosure para actuar en Bogotá y Medellín.

El mismo mes tendrá lugar el festival Afterlife en Medellín, el festival de música electrónica más inmersivo del mundo con los clásicos efectos tridimensionales que caracterizan las narrativas de los universos ficticios a los que invitan a sus asistentes.

Precios concierto Martin Garrix

La preventa Movistar tuvo una venta completa en poco tiempo y desde ya todas las personas pueden adquirir sus entradas. Tenga en cuenta las ubicaciones y los precios más el servicio de las ubicaciones: