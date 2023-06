Mary Jane: “le canto a la fuerza femenina y al empoderamiento”

Mary Jane fue cantante principal en la Moonjazz Big Band de Bogotá. Foto: Cortesía: Augusto Polania

“Hasta abajo voy” es su último sencillo, ¿de dónde surgió el concepto y que ha significado para usted?

Es una canción que la hicimos pensando en las fiestas y el empoderamiento femenino de la mujer latina, a la que le gusta bailar y ser el centro de atención en las fiestas, pero también que es una mujer fuerte, con carácter y determinada con sus decisiones. Este tema es la reafirmación de la feminidad y de una mujer latina empoderada, aquella que deslumbra a todos con su sensualidad, irradia seguridad y, asimismo, invita a todos a seguirla hasta abajo con esta manera de ver la vida.

¿Cómo fue el proceso de creación de este tema y de su EP “La otra cara de la moneda”?

“Hasta abajo voy” es el sexto sencillo de La otra cara de la moneda, una producción realizada en conjunto con Rap Bang Club, un dúo de raperos colombianos muy talentosos a quienes contacté en tiempos de pandemia y les comenté mi idea para este proyecto musical, que se publicó el pasado 19 de mayo.

La otra cara de la moneda es una recopilación de emociones que he tenido a lo largo de mi carrera, son canciones sobre temas de los que no había podido hablar. A pesar de ser también cantante de jazz, donde me desempeñé como la principal en la Moonjazz Big Band de Bogotá, del maestro Edilberto Liévano, siempre pensé en este proyecto como algo netamente urbano.

Este es uno de mis proyectos más personales, porque muestro quién está detrás de esa mujer que en todos sus shows pisa fuerte el escenario, cómo es la relación con mi madre, con mi entorno, y todo a lo que me he enfrentado como mujer en esta industria.

¿De dónde proviene su nombre artístico?

Hay una historia algo curiosa tras ese nombre, pues hace cinco años, cuando me decidí a lanzarme como artista en solitario, tenía una mánager con la que escogimos el nombre de Mary Jane, Mary, por mi nombre, María Alejandra, y Jane, por estar relacionado con el personaje de Spider-Man, ella me decía que era un nombre llamativo que atraparía a las personas.

Tiempo después, las relaciones laborales con esa persona terminaron por diferencias entre nosotras, tuve que volver a empezar de cierta forma con el proyecto, fue algo difícil, tuve que invertir dinero y tiempo para sacarlo adelante, pero en el camino me encontré con un mánager maravilloso, quien creyó en mí y es con quien estoy ahora, así que decidí quedarme con Mary Jane por todo lo que significado en este camino.

Siendo una cantante jazz, ¿en qué momento decidió migrar hacía el estilo urbano?

El jazz llegó a mí cuando ingresé a la universidad, estudié en la Escuela de Música Fernando Sor, y al principio tenía la mentalidad de formarme como una show girl, cantar música urbana, y los profesores vieron que era versátil con todos los géneros musicales, cantaba lo que me pusieran; cuando llegué a la parte del jazz, uno de mis maestros, William Pérez, se dio cuenta de que soy buena para improvisar y me fue guiando por ese camino, así que al momento en el que se abrieron las inscripciones para ser la cantante principal de la Moonjazz Big Band de Bogotá, me presenté y logré obtener el puesto.

¿A quién le canta Mary Jane?

Me he dedicado últimamente a cantarle a situaciones relacionadas conmigo directamente, asuntos personales, y siento que eso de alguna forma ha hecho que las personas que me escuchan se sientan identificadas con lo que canto; sin ellas, no tendría sentido lo que hago, porque nadie me escucharía.

Le canto a momentos del día a día, al amor, al desamor, a situaciones tensas o momentos tristes, porque la vida es bonita, pero siempre habrá que pasar por momentos amargos, que son difíciles, y siento que componer es una forma de terapia para mí, donde canalizo mis emociones.

Por otro lado, le canto a la fuerza femenina, al empoderamiento, tengo canciones como “Yo le meto”, donde trato de transmitir una actitud fuerte, directa y arrolladora, donde los que me escuchen puedan sentir que tienen el poder de llegar pisando fuerte a donde sea. Justo en estos días, estuve en ensayos para un show y preparando esta canción, una de las bailarinas me dijo que se sentía llena de confianza y seguridad al bailar este tema; eso es lo que quiero que el público sienta.

¿Diría que el empoderamiento es su sello personal?

Desde mi rol como mujer en la sociedad, siempre he querido ser una voz para las mujeres dentro de esta industria, porque no es fácil abrirse camino en este entorno y más cuando hay personas malintencionadas que creen que por vestir de cierta manera no merezco el mismo respeto que los demás. Mary Jane empodera la igualdad, porque no importa quién seas, cómo te vistes, a quién amas, cómo te identificas, todos y todas merecemos las mismas oportunidades y el mismo respeto.