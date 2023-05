Master Chris y “La nueva cepa” de artistas

Christian Maldonado, conocido artísticamente como Master Chris, es uno de los productores urbanos más importantes de esta industria. Foto: Cortesía

Con más de 25 años de trayectoria artística y después de haber trabajado con grandes exponentes de la escena mundial como J Balvin, Alexis y Fido, Zion & Lennox, Eddy Herrera, Rochy RD, entre otros, el reconocido productor, Master Chris, ‘El Científico’ firma con Warner Music Latin para buscar La Nueva Cepa de la música latinoamericana.

“La Nueva Cepa” es un proyecto artístico que nace de la necesidad de buscar la nueva promesa musical, integrando todos los roles de la industria como lo son los compositores, los productores e intérpretes para visibilizar y fomentar su arte ante el mundo, de la mano de la casa discográfica de las estrellas latinas Warner Music Latin. El disco que recopilará 12 canciones y artistas de diferentes regiones y géneros musicales, contará con un proceso creativo desarrollado en varias etapas que van desde campamentos, hasta el proceso final de la grabación audiovisual.

El álbum contara con la compañía de grandes voces de la música en el mundo que aportaran su experiencia para seguir amplificando la cultura latina. El formato original del productor boricua, tiene como objetivo ser una plataforma para todas aquellas personas que tienen el sueño de ser artistas y que en esta oportunidad no solo podrán entrar al estudio a darle ritmo a sus ideas, si no que contarán con el respaldo y acompañamiento de una casa como Warner Music Latin y la exposición y presentación de su proyecto musical en el marco de Premios HEAT.

La Nueva Cepa que inició en República Dominicana y Ecuador y espera recibir todos los géneros musicales, se alista para hacer su debut en los países de Colombia, Perú, México, entre otros en su etapa inicial. Master Chris habló con El Espectador sobre este proyecto.

¿Por qué quiso hacer un proyecto como “La nueva cepa”?

Fue gracias a mi esposa Diana Montes. Un día le dije que me encantaría ayudar a todos esos artistas que no pueden contratarme a mí o a otros colegas por falta de recursos. Eso me genera una impotencia que artísticamente me afecta, por eso quisimos hacer un disco de gente que nadie conozca, pero que tenga mucho talento. Fue un reto, porque es difícil que una disquera crea en ti cuando le estás diciendo que son artistas completamente nuevos, pero Warner Music se arriesgó a creer en este proyecto y los premios HEAT desde el primer día me apoyaron, me siguieron la cuerda y no me han dejado solo en el proceso de apoyar nuevos talentos.

¿Cómo es el proceso de selección de estos artistas?

Tengo que confesar que no pensé que tantos artistas quisieran ser parte de esto. En República Dominicana recibimos más de 6.200 demos, y estaba esperando máximo 700. Voy a ser muy honesto, quería decirle a la gente quiénes eran los seleccionados en una semana, pero me demoré un mes y medio, pero todo lo hacemos con mucho respeto y por amor a la música. Nos sentamos con todo el equipo en el estudio a escuchar música, analizamos y escogemos minuciosamente a las personas que serán parte de La nueva cepa, así funciona esta locura.

¿Se ha encontrado con propuestas que lo han sorprendido?

Empecé en Ecuador, lo continué en Dominicana y me quedé loco. He encontrado propuestas que me hacen sentir que no me equivoqué en este proyecto, porque siempre está ese miedo de “me voy a arriesgar, pero no quiero encontrarme más de lo mismo”, y no ha sido así. Estoy muy contento y me faltaba pisar mi segunda casa que es Colombia, aquí seguramente encontraremos grandes talentos.

Actualmente hay muchos artistas emergentes haciendo música de todo tipo, ¿cómo prevenirse de encontrar “más de lo mismo”?

Hablando del género urbano, es muy diferente ahora a cuando empecé hace más de 20 años. Antes era muy simple, solo batería, bajo y si acaso un teclado, pero eso cambió, ahora es mucho más musical y la juventud se ha encargado de fusionarlo tanto con el pop como con la música tropical, y le han dado muchos años más de vida al género... un género que no muta y no evoluciona fallece. Esta generación ha fusionado la música urbana para mantenerla viva.

¿Este álbum de “La nueva cepa” es solo para artistas urbanos?

No, eso es lo mejor de todo. Es crossover, tengo gente que canta bolero, salsa, merengue, etc. La nueva cepa va a ser un álbum de 12 canciones con 12 artistas y cada cual estará en el género que se sienta cómodo. Quiero que bajo mi dirección cada quien mantenga la esencia de lo que le gusta, no vamos a hacer canciones con un estilo, porque es lo que está vendiendo, no. En los demos de República Dominicana me enviaron bandas de rock y me emocioné muchísimo. Buscamos talento, no géneros.

¿Cómo pueden participar los interesados?

Las personas de Colombia que quieran participar en La nueva cepa deben escribir y enviar su demo al correo colombia@lanuevacepamusic.com. A través de nuestras redes sociales estaremos informando cuándo anunciaremos a los artistas colombianos que serán parte de este proyecto.