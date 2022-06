“Mayonesa”, “Macarena” y “Aserejé”, ¿por qué estas canciones son inolvidables?

One Hit Wonder latino. Foto: Cortesía

La mayoría de estas canciones, que hacen parte de la lista de los One Hit Wonder latinos más exitosos, aun siguen sonando en reuniones con un toque de nostalgia. La mayoría son éxitos bailables, que llegaron al tope de las listas más importantes en la historia de la música no solo por sus letras, sino también por sus coreografías, Aquí algunos ejemplos:

Aserejé- Las Ketchup

La famosa canción se estrenó en 2002 y su éxito rotundo la llevó a ocupar el puesto 100 de las canciones más vendidas a nivel mundial con más de ocho millones de copias en el mundo. Pero, ¿de dónde nace el “Aserejé-ja-dejé, de jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi”?

Según varios artículos, la canción está inspirada en la borrachera de un hombre llamado DIego, que entra a una discoteca para pedir el famoso “Himno de las 12″, conocido en inglés como “The Sugarhill Gang” de Rapper’s Delight, un éxito de 1980. Dicen que las españolas cantan el reconocido coro a manera de burla, pues por su estado de alicoramento, Diego no puede pronunciar bien la letra de la canción en inglés, que realmente es: “I said-a hip, hop, the hippie, the hippie, to the hip hip hop-a you don’t stop the rock, it to the bang-bang boogie, say up jump the boogie, to the rhythm of the boogie, the beat”.

Pero más allá de la historia, las personas recuerdan la canción por su coreografía, que al igual que “La Macarena” de Los del Río, seguía un patrón en específico y fue una de las más bailadas en la época de los 2000.

“Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina

Viene Diego rumbeando

Con la luna en las pupilas y su traje agua marina

Van restos de contrabando”.

Mayonesa - Chocolate

La canción de la banda uruguaya se estrenó en el 2000 y fue uno de los éxitos más importantes en España y Latinoamérica para la época, se esperaba que trascendiera a nivel mundial, pero su éxito fue pasajero.

En entrevista con Efe, el cantante de la banda Charly Sosa contó que la canción está inspirada en un joven que se enamora de una mujer que estaba bailando en la pista de una discoteca. Esto fue real, pues así se enamoró uno de los creadores del tema, Eduardo Britos. “Fue en 2000, pero no sabemos en qué discoteca: lo que sí tenemos claro es que él la miró a ella, la chica de baile misterioso. Desconocemos su nombre, pero no cómo vestía ni sus características: tenía “un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el top’”, comentó Sosa.

La banda uruguaya recibió varios premios platino y oro gracias a “Mayonesa” y es recordada por ser una de las canciones con más reproducciones en fiestas y reuniones en América Latina.

“Un tatuaje en la espalda

Negra la mini falda

Zapatos y el top

Misteriosa ella bailaba

Yo la estaba mirando desde que llego

De repente su mirada en mis ojos se clavo

Sosteniendo la mirada se acerco y sin decir nada

Me agarro fuerte la cara y a la pista me arrastró”.

Macarena - Los del Río

La canción, compuesta por los dos jóvenes sevillanos Antonio Romero y Rafael Ruiz, se publicó en 1993 como parte del álbum titulado “A mí me gusta”, fue un éxito internacional y logró posicionarse como una de las más bailadas entre 1996 y 1997.

“Macarena” habla de una mujer que le fue infiel a su novio con dos de sus amigos. Según un artículo publicado por la revista Vogue, “toda la canción gira en torno a una muchacha alegre y radiante que ‘le gustan los veranos en Marbella’ y ‘compra los modelos más modernos y le gustaría vivir en Nueva York’. No obstante, al seguir estrofa por estrofa, podemos notar la referencia a su novio (Vitorino) y una clara alusión a una infidelidad de la protagonista.

Gracias a esta canción, Los del río clasificaron como número uno en Greatest One-Hit Wonder of All Time, de VH1 en el año 2002 y se presentaron en el Superbowl de 1997. “Macarena” también ocupó el séptimo puesto en la lista Top 100 de todos los tiempos de Billboard y se ubicó en el primer lugar de en las canciones latinas de todos los tiempos, también de Billboard . La canción también se hizo popular por su popular coreografía que involucra movimiento de brazos, piernas y cadera.

“Dale a tu cuerpo alegría Macarena

Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

Hey Macarena, ay”.