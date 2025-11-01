Megadeth en Bogotá: fecha, lugar, precios y más del último show de la banda

Dirk Verbeuren, David Ellefson, Dave Mustaine y Kiko Loureiro, integrantes de Megadeth, banda nacida en Los Ángeles en 1983. Foto: Cortesía

El rugido del thrash metal volverá a sentirse en Bogotá por última vez. La legendaria banda Megadeth confirmó su regreso a Colombia como parte de The Was Our Life Tour, la gira mundial con la que pondrán punto final a más de cuatro décadas de historia.

El anuncio despertó la nostalgia de sus seguidores, que verán despedirse a una de las agrupaciones más influyentes del metal.

Todo lo que debe saber del último concierto de Megadeth en Colombia

Liderada por Dave Mustaine desde 1983, la agrupación marcó un antes y un después en el género con su virtuosismo y su feroz estilo. Con más de 50 millones de discos vendidos y un legado que incluye himnos como Symphony of Destruction o Holy Wars … The Punishment Due, la banda ha recorrido el mundo dejando una huella imposible de borrar. Ahora, su adiós promete ser tan potente como su historia.

El concierto en Colombia se realizará el 26 de abril de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, el mismo escenario donde se presentaron en 2024. Será una parada especial dentro de su tour de despedida, que recorrerá varios continentes antes de poner fin a la trayectoria de Mustaine y compañía. En esta ocasión, el músico estará acompañado por Teemu Mäntysaari (guitarra), James LoMenzo (bajo) y Dirk Verbeuren (batería).

La boletería estará disponible a través de TuBoleta y contará con varias etapas de preventa. Los fanáticos registrados en el club oficial de la banda (Cyber Army) tendrán acceso anticipado desde el 3 de noviembre de 2025. Luego, la preventa exclusiva para clientes Movistar Total se habilitará el 4 de noviembre, y la de Bancos Aval el 5 de noviembre, todas a partir de las 10:00 a.m. La venta general iniciará el 7 de noviembre, hasta agotar existencias.

En cuanto a precios, las localidades irán desde $234.600 hasta $706.000, dependiendo de la ubicación y la etapa de compra. La Tribuna Fan Sur, la más cercana al escenario, tendrá valores entre $647.000 y $706.000, mientras que las entradas para Piso 3 —la zona más económica— estarán entre $234.600 y $293.500.

Esta será la última oportunidad para ver a Megadeth en vivo en Colombia, una noche que promete riffs, memoria y la fuerza de un sonido que cambió para siempre el rumbo del metal.

