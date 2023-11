Men at Work confirma concierto en Bogotá en 2024

El miembro fundador Colin Hay ha desarrollado una carrera en solitario durante los últimos 35 años, escribiendo, grabando y realizando numerosas giras por todo el mundo como solista. Foto: Cortesía

La banda se convirtió en un grupo de ventas multiplatino y ganador de un Grammy de éxito mundial a principios de los años 80. Sin embargo, la banda original se disolvió relativamente rápido y se desintegró en 1985.

Colin Hay y Greg Ham respondieron a la demanda y realizaron giras por muchas partes del mundo como Men At Work desde1996 hasta la década de 2000. Lamentablemente, Greg Ham falleció en 2012.

El miembro fundador Colin Hay ha desarrollado una carrera en solitario durante los últimos 35 años, escribiendo, grabando y realizando numerosas giras por todo el mundo como solista. Actualmente forma parte de la All Starr Band de Ringo Starr.

Desde 2019, también ha realizado giras y tocado bajo el lema Men At Work con su grupo de músicos con sede en Los Ángeles, donde toca un set exclusivo de Men At Work, que incluye todos los éxitos y canciones queridas que claramente han resistido la prueba del tiempo con éxitos como “Down Under” y “Who Can It Be Now?”

Las entradas estarán disponibles en la página oficial de Tuboleta.