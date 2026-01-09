Metroconcierto de Barranquilla 2026: Beéle, Manuel Turizo y más artistas invitados

Manuel Turizo y Beéle encabezan el cartel de artistas invitados a uno de los eventos más importantes del Carnaval de Barranquilla 2026. Foto: Sony Music - Redes sociales | edición: vea

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Metroconcierto de Barranquilla volverá a ser uno de los grandes hitos musicales del Carnaval 2026. El evento, que cada año convoca a miles de asistentes y marca la agenda festiva de la ciudad, ya confirmó su nómina artística completa, consolidándose como una de las citas más esperadas tanto por locales como por visitantes.

La edición de este año tendrá como punto de encuentro el estadio Romelio Martínez y se realizará el sábado 14 de febrero, a partir de las 4:00 de la tarde. En esta ocasión, el concierto reunirá artistas de distintos géneros y generaciones, con una propuesta que busca reflejar la diversidad sonora del Caribe y la música latina contemporánea.

Nómina de cantantes del Metroconcierto de Barranquilla 2026

El cartel está liderado por Beéle, uno de los nombres más influyentes del panorama urbano colombiano actual. Su estilo, que combina elementos del afrobeat, el pop y los ritmos caribeños, lo ha convertido en un referente para el público joven y en una figura habitual de las listas digitales.

A la nómina se suma Manuel Turizo, cantante cordobés con una carrera consolidada fuera del país y múltiples éxitos radiales en países de habla hispana.

Desde Venezuela llega Rawayana, banda reconocida por su fusión de reggae, funk, rock y pop, cuya propuesta aporta un matiz alternativo y fresco al espectáculo.

El componente clásico de la música tropical estará representado por figuras de peso histórico. Tito Nieves llevará la salsa a uno de los escenarios más importantes del Carnaval, mientras que Sergio Vargas hará lo propio con el merengue, dos géneros profundamente arraigados en la cultura caribeña y con gran acogida en Barranquilla.

La cuota local estará a cargo de Peter Manjarrés y Checo Acosta. El primero, con una trayectoria destacada en el vallenato, y el segundo, como uno de los artistas más identificados con el espíritu carnavalero, garantizan una conexión directa con la identidad musical de la ciudad.

Venta de boletas Metroconcierto de Barranquilla 2026

La boletería estará disponible a través de TuBoleta a partir de este 9 enero, desde las 4:00 de la tarde, y se espera una alta demanda dada la relevancia del concierto dentro del calendario oficial del Carnaval de Barranquilla 2026.

La producción del evento estará a cargo de la empresa Metroconcierto Entertainment.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí