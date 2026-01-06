Beéle estará en el Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla: “Vas a ser la estrella”

Sin duda Beéle tuvo un inmejorable 2025, gracias a su posicionamiento nacional e internacional como artista. Brandon de Jesús López Orozco, como es su nombre de pila, logró ser el primer artista presentarse en el Movistar Arena, con ocho fechas seguidas de una misma gira, algo que logró con Borondo.

El barranquillero de 22 años además fue el escogido por Shakira para hacer una colaboración con ella y Ed Sheeran, a propósito de los 20 años del hit ‘las caderas no mienten’ Hips Don’t Lie.

A pocos días de haber comenzado el 2026, el artista ya comenzó con la confirmación de shows y arrancará con uno muy importante para él, pues el alcalde de Barranquilla Alejandro Char confirmó que López Orozco será el artista principal en la edición del Carnaval de Barranquilla 2026.

¿Cuándo será el concierto de Beéle en el Carnaval de Barranquilla?

El anuncio lo hizo el mandatario de una manera particular y lo expuso en las redes sociales. Fue a través de una videollamada que Char le hizo al artista evidenciando que son cercanos, donde le dijo que hará parte del Metroconcierto del Carnaval y cantará el sábado 14 de febrero en el estadio Romelio Martínez.

“¿Qué dice campeón?, Cómo me encanta verte, papá. Y triunfar, papá, triunfar por el mundo entero”, dice Char en la llamada que quedó publicada en su cuenta de Instagram.

Char le demostró el orgullo que siente por la carrera del artista que deja en alto el nombre de la arenosa. “Barranquilla, muy orgullosa contigo, papá, ese 2025 fue una locura, fuiste una locura, y mucha inspiración los pelaos, papá. Mil gracias por todo lo que haces”, dijo el alcalde.

Por su parte Beéle le mencionó que para él es algo satisfactorio. “Para mí es un placer el sentir hoy en día el calor de Barranquilla tan fuerte con mi música, a donde quiera que vaya, a donde quiera que voy, a cualquier cuadra, por allá, en cualquier barrio, siempre está sonando mi música. Y bueno, yo creo que ese es el mayor orgullo que se puede llevar cualquiera que nace en Barranquilla, de poder ser amado por su propia gente”.

Luego se dio la confirmación del artista en el Carnaval: “¿No sabes la locura que hay en esta ciudad pa´verte en carnavales? ¿Tú te imaginas tú? Allá fui a darte un abrazo, a decirte, a pedirte el nombre de todos los barranquilleros, que este 14, sábado de carnaval, ese Romelio..”.

Beéle se mostró contento y dijo que va a mandar a hacer el sancocho y continuó: “ya no más estaba esperando la fecha... Mi emoción en estos momentos se desborda con locura y pensar en el hecho de verlo como ese sueño de poder cantarle a toda Barranquilla, una sola voz, va a ser inolvidable”.

Al final Alejandro Char indicó: “Te estamos esperando con todos los brazos abiertos, vas a ser la estrella de ese carnaval, y ese sábado vamos a dar un abrazo muy grande, y a decirle a Colombia y al mundo que tenemos al mejor, el sábado de carnaval”.

