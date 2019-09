“Michi” Sarmiento, una leyenda musical en Colombia al Parque 2019

Jorge Enrique Marciales Acosta

Desde antes de nacer el destino del “Michi” Sarmiento ya estaba marcado por la música, su mamá, la cantante de bullerengue Clara Marimón Ayala, se enamoró del compositor e instrumentista Clímaco Sarmiento cuando lo vio tocando el clarinete en las fiestas de María la Baja, Bolívar. Ese 20 de enero, en plena celebración de San Sebastián, ella se prometió tener un hijo clarinetista que siguiera los pasos del joven artista que le había robado el corazón en el escenario. (Le puede interesar: Colombia al Parque 2019 se inauguró con cumbia colombiana al estilo japonés)

Fruto de esa unión, el 1 de noviembre de 1938, en Labarcé corregimiento de Sucre, nació Blas Sarmiento Marimón, conocido popularmente como “Michi” Sarmiento, leyenda viva de la música tropical y precursor de la salsa en el país, que se presentará junto con Su Combo Bravo en el Festival Colombia al Parque 2019, el sábado 31 de agosto a las 6:00 p.m., en el Simón Bolívar. (Lea también: No todo hace parte del plan: Monsieur Periné)

“Quiero decir que lo que traemos de Cartagena es una cosa muy elegante, vamos a ponerlos a gozar bastante con un repertorio bien escogido, con temas bandera como Linda mañana y Bella Bogotá, mi homenaje a esta hermosa ciudad”, expresó el “Michi” Sarmiento.

Fue en 1957, a los 19 años, cuando llegó por primera vez a la que denominaban la “Atenas Sudamericana”, donde viviría en la calle 11 con 11. Su objetivo era integrarse al conjunto de la folclorista Delia Zapata Olivella

"En ese tiempo en el Cerro de Monserrate había nubes a toda hora, un frío tenaz y entonces, la primera vez que vengo estaba solo en esos aviones Constellation. Un tiempo después volví a la ciudad, en 1975, la vi diferente y me impresionó, ahí se me vino la idea de hacerle un tema especial”, contó Sarmiento.

“Quien no quiere a Bogotá es que nunca ha estado en ella. O fue que tuvo querella y se puso a hablar muy mal, sin saber que en Bogotá hay quien vive por ella”, fragmento Bella Bogotá, canción que será interpretada en Colombia al Parque 2019 y que, pese a ser escrita hace más de cuarenta años, tardó casi medio siglo para poder ser grabada en estudio.

Las enseñanzas de Clímaco Sarmiento:

Nadie se convierte en leyenda de la noche a la mañana, detrás del éxito del “Michi” se encuentran los consejos de Clímaco Sarmiento, un padre estricto que no solo se preocupó por educar a su hijo en el arte musical, también se encargó de transmitirle los valores personales que lo harían triunfar en la vida.

Clímaco era un aguerrido clarinetista de Soplaviento, Bolívar, intérprete empírico que todavía hoy es recordado en las fiestas y carnavales gracias a canciones como La vaca vieja, Cumbia sabrosa, Tus lágrimas y Pie pelúo. Fue alumno del alemán Guillermo Dittmer, un cerebro fugado de la Segunda Guerra Mundial quien tras llegar a La Heroica ayudó a formar toda una generación de artistas como Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Nelson García y Antonio María Peñaloza.

“Mi padre fue un gran hombre, me enseñó disciplina. Una vez haciendo una grabación en Barranquilla me dijo ‘vámonos al estudio que a las 2:00 p.m. comienza todo’, pero yo preferí salir detrás de él. Llegué a las 2:05 p.m., cinco minutos tarde, a lo que me contestó ‘¿qué vienes a buscar?, yo te dije a las 2:00 p.m., tu reemplazo está ahí, eres mi hijo y tienes que apoyarme, pero te crees el artista más grande, así que media vuelta y te me sales del estudio’. Desde entonces no he vuelto a llegar tarde, nunca llego a las en punto ni a las después, siempre llego antes, por eso en Cartagena tengo fama del hombre más cumplido”, asegura “Michi” Sarmiento.

También le debe a su papá gran parte de ese carácter inquieto y curioso, que le permitió innovar en la música hasta convertirse en el pionero de la salsa en Colombia: “Aparte de eso me enseñó a llevar siempre la iniciativa, de ir adelante, de tener la seguridad, de saber qué es lo que se está haciendo. Yo no dejo de estudiar, el día en el que no coja el saxofón ni lea la biblia es como si no hubiera comido”.

Esa es quizás la fuerza que lo motivó a montar un proyecto propio, pues fue con la agrupación Michi Sarmiento y sus Matuyeros cuando empezó a hacerse un nombre en la escena cartagenera, en aquellas tardes de música en vivo en el balneario Crespo Mar. Posteriormente, llegaría a grabar nueve discos para el sello Fuentes junto con su grupo Michi y su combo bravo, consolidando su figura a nivel nacional e internacional gracias a temas como Hong Kong, El negro y Ray, La rumba se acabó o Anacaona.

Actualmente cumple más de cincuenta años de trayectoria, una vida dedicada a la música que lo ha llevado a coincidir con artistas como Los Corraleros de Majagual, Pedro Laza, Rufo Garrido, los Gaiteros de San Jacinto, La Sonora Cordobesa, entre otros, donde resalta su colaboración con el Joe Arroyo para quien escribió el arreglo del clásico tema Rebelión.

En 2012, tras una pausa en su carrera, ingresó al grupo Ondatrópica, un proyecto que unió a estrellas como él con jóvenes promesas musicales. Actualmente, con su grupo propio se encuentra preparando un nuevo disco, en el que además de traer canciones inéditas también se recuperarán temas antiguos, con invitados especiales y un sonido en vivo que hará recordar la autenticidad de los discos de antaño.

Hablar del “Michi” Sarmiento es mencionar una leyenda viva de la música tropical del país, un hombre que no pierde su mirada de niño y que, seguramente, “tras encomendarse en oración ante el todopoderoso”, como lo hace siempre antes de salir a tarima, deleitará a los asistentes al Parque Simón Bolívar con una jornada llena de sabor y baile.