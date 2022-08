Moderatto presenta “Rockea Bien Duro”: la moderattización de RBD

La banda mexicana estrena un disco homenaje a RBD. Foto: Cortesía

Cuando Moderatto anunció el lanzamiento de su disco homenaje a RBD, la expectativa se fue al cielo, pues la legendaria agrupación mexicana acostumbra tener proyectos realmente sorprendentes en su haber, pues gracias a su espíritu juguetón y creativo, han logrado romper barreras entre géneros, creando así un universo en el que caben todos los amantes de la buena música.

Hoy, “Rockea Bien Duro”, nombre con el que fue bautizado este tributo, es toda una realidad: acompañados por una pléyade de estrellas invitadas, Bryan, Xavi, Roy, Mick y Elohím han consolidado uno de los mejores materiales de su carrera, pues han dado nueva vida a clásicos inmortales del pop, a través de un universo sonoro propio.

Al respecto, el grupo comenta: “empezamos tocando en pequeños lugares de pop y rock como discotecas o antros, y no había lugar en el que no pusieran canciones de RBD. Durante ese período pudimos coincidir con ellos en algunos eventos y siempre hubo muy buena química, así que cuando surgió la idea de hacer un disco con versiones moderattizadas de RBD, no lo pensamos dos veces”.

Y continúan: “la idea nos pareció perfecta y acorde a nuestro espíritu de unión a través de la música: los fresas rockeando y los rockeros freseando. Todos felices, todos contentos en un gran ritual donde el pop y el metal se juntan”.

El focus track revelado y esperado de éste álbum es “Rebelde”, donde el quinteto mexicano está acompañado por Paula Fernándes, cantante brasileña que es toda una sensación en el continente.

Con tal de hacer más evidente la fusión de géneros, los integrantes de Moderatto invitaron a varias estrellas del pop y hasta el rap en español para darle mayor variedad al proyecto. “Poco a poco fueron saliendo nombres con los cuales podríamos hacer dueto, cosa que nos emocionó mucho, pues la lista era tanto de artistas consolidados como de nuevos talentos: “una mezcla de generaciones tanto en el estudio como en los shows en vivo”.

Así fueron apareciendo sencillos como “Sólo Quédate En Silencio” junto a Danna Paola,“Sálvame” con Aitana, “Ser O Parecer” en compañía de Nicole Favre y Aczino y “Nuestro Amor”, donde les acompaña nada más y nada menos que Anahí, uno de los rostros icónicos de RBD, por mencionar algunos de los éxitos que incluye este álbum.

Con un par de sencillos más por revelar, la legendaria banda mexicana puede celebrar, además de un hito más dentro de su brillante carrera, una fiesta donde todas y todos están invitados con un sólo propósito: disfrutar de la música sin importar de dónde venga. Un mensaje vital que nos hace decir: “Rockea Bien Duro”.

