Arelys Henao: canciones, risas y lágrimas reales... como en el teatro

Arelys Henao dice que en su espectáculo "Entre lágrimas y risas" se unen música, teatro y humor. / Archivo particular

El musical Entre lágrimas y risas es una nueva oportunidad que llegó a mí por una invitación de Dago García. Gracias al éxito que tuvo la serie que contaba una parte de mi vida y que reflejaba tanto los momentos tristes como los instantes de felicidad a lo largo de mi carrera artística, se les ocurrió hacer un musical en vivo donde se pudiera mostrar mi vida y algunas de esas canciones que han llegado a conquistar, para mi fortuna, a una importante población de habla hispana.

La idea, sin duda, era tentadora, así que luego de pensarlo durante tres meses, con sus días y noches, asumí el reto y empezamos a reflexionar cómo sería esta puesta en escena para hacer algo diferente, pero que no dejara de mostrar la esencia de Arelys Henao como mujer, como ser humano... como artista.

Ese fue el punto de partida de Entre lágrimas y risas, y lo que más me entusiasmaba era convertir en realidad esta bella oportunidad para compartir con mi público, interactuar con mis seguidores y, sobre todo, reír y, por qué no decirlo, también “desentusarnos” con las historias que cuento en mis canciones.

El montaje Arelys Henao: Entre lágrimas y risas es una historia musicalizada con doce canciones mías, algunas de las más representativas de mi carrera artística, conectadas unas con otras a través del recurso de la actuación, que tantas posibilidades nos otorga en la actualidad y que nos deja jugar sin límites.

Los Ordóñez, Jairo y Fredy, y Victoria Ortiz, representando a los hermanos Urrego y a Clara Inés, participante en la serie sobre mi vida Arelys Henao: Canto para no llorar, de Caracol Televisión, han sido unos cómplices inmejorables para llevar a las tablas del Teatro Astor Plaza esta pieza escénica, que pone en sintonía a la denominada santísima trinidad: música, teatro y humor.

Bajo la dirección de Víctor Quesada, con libreto de César Augusto Betancur –Pucheros– y Dago García, y con la asesoría permanente de Dago García Producciones, les puedo asegurar que esta propuesta se resume en un espectáculo maravilloso y muy diferente a todo lo que he realizado sobre los escenarios. De parte de nosotros en la tarima, cada noche daremos lo mejor que tenemos para que el público salga del teatro en total plenitud, por eso la gente no se puede perder Arelys Henao: Entre lágrimas y risas.

Lo que más me ha llamado la atención de este gran reto artístico es que se ha tratado de una experiencia única que me ha dado la oportunidad de expresarme de otra manera y mostrarle a mi público otra Arelys, a una mujer que, tal vez, no conocían. Entre lágrimas y risas es un espectáculo único e imperdible en el que le aposté a combinar un gran concierto con mis historias de vida, reales y desconocidas para muchos.

En cada jornada de esta obra haremos vibrar al público con un espectáculo de música, luces, video... y no puedo dejar de mencionar mis deslumbrantes vestidos, uno diferente cada noche, diseñados por Gladys Vivas y el reconocido Jaime Arango.

Me han escuchado cantar siempre, ahora los invito para que me vean también en otra faceta, pero sin olvidarnos de que todo en la vida transcurre “Entre lágrimas y risas”.

Desde el 18 de agosto. Funciones: jueves y viernes 8:00 p.m., sábados 6:00 p.m. y 8:30 p.m. y domingos 4:00 p.m. y 6:30 p.m.

