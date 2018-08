Mojiganga, 23 años representando el rock nacional

Jorge Enrique Marciales Acosta

No se puede hablar del rock colombiano sin mencionar a Mojiganga, una banda fundada en 1995, cuando un grupo de compañeros de colegio decidieron seguir su sueño de juventud. Sin darse cuenta, ese año Medellín vio nacer una de las agrupaciones más importantes para la escena nacional, que gracias a su energía y potencia en el escenario, pusieron a bailar y a poguear a los rockeros del país. (Le puede interesar: Las Pussy Riot, el toque polémico de Rock al Parque 2018)

Veintitrés años después de su creación, fueron una de las bandas nacionales invitadas para participar en Rock al Parque, el festival gratuito al aire libre más grande de América Latina organizado por la Alcaldía a través del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, en donde ya se habían presentado en 2010.

Junto con Nadie, Donkristobal & The Warriors y Massacre, Mojiganga hizo parte de cuota antioqueña que deleitó al público capitalino en la versión número 24 del festival.

“Se siente como volver casa, estamos muy honrados porque es un sitio en el que nos sentimos felices y cómodos para hacer una fiesta bien bacana. Lo mejor que te puede pasar es tocar en Rock al Parque”, explicó el baterista del grupo Miguel Cardona, antes de salir al escenario. (Le puede interesar: Rocka, la voz de los jóvenes en Rock al Parque)

Una vez en tarima, miles de personas se acercaron al Parque Simón Bolívar para bailar y saltar al ritmo del skacore, género del cual son pioneros en Colombia. “La Moji”, como son llamados por sus seguidores, plasman en sus letras el amor y el desamor, al mismo tiempo que denuncian las injusticias sociales y los abusos de autoridad hacia los más desfavorecidos, en resumen, le cantan a la vida.

“Así es la vida misma, uno un día sale a rumbear con los amigos y al otro está preocupado por ir a votar para escoger a un candidato, o simplemente está enojado al ver una noticia. No tratamos de enfocarnos solo en un tema, nos basamos en las cosas que nos pasan a diario, las alegrías y tristezas que uno vive”, cuenta Cardona.

Para Natalia, saxofonista del grupo, una de las razones del éxito de la banda se debe a que, “de alguna manera, las canciones hacen que las personas se sientan identificadas y que quieran gritar con la banda todas esas cosas que sienten”. Quizás esa es la razón para que la agrupación paisa continúe ganando adeptos por todo el país, fanáticos que los siguen desde su etapa de juventud y que, pese al paso del tiempo, continúan apoyándolos. (Le puede interesar: En fotos: así se vivió el segundo día del Rock al Parque)

“Nos hemos dado cuenta que la Moji pica con la adolescencia, entonces cuando un adolescente lo escucha, después uno se lo encuentra grande y le sigue gustando lo que hacemos. Siempre les cala a los pelados que están entrando a esa etapa y que quieren protestar con nosotros” afirman desde el grupo.

Canciones como “Otra noche más”, “Que nadie te pise”, “Contra la pared”, “A mis amigos”, entre otras, hicieron parte de un repertorio con el que los asistentes al Parque Simón Bolívar, se despidieron en medio de gritos y aplausos de una de las bandas más importantes de rock colombiano de los últimos años.

No obstante, ahí no acabará la relación entre “La Moji” y sus seguidores, “nos volveremos a ver” decía la banda en su tema “Relajación”, sencillo con el cual finalizaron su presentación en Rock al Parque 2018, bajo un coro de miles de personas que no dejaban de cantar el nombre del grupo: “Oe, oe, oe, oe, Moji, Moji”.