Molotov presenta "Here we kum", primer sencillo de su "MTV Unplugged"

Redacción música

Con "Here we kum" Molotov anuncia el estreno de su "MTV Unplugged" el próximo 23 de agosto por MTV Latinoamérica.

Esta canción fue editada por primera vez en 2003 en el álbum "Dance and Dense Denso", y este 2018 la agrupación mexicana le dio un nuevo aire al incluirla en su "MTV Unplugged", un material acústico que se grabó en la Ciudad de México en mayo pasado.

El "Molotov: MTV Unplugged" está compuesto por 15 temas que fueron éxitos y dos temas inéditos: "Muerte" (escrito por Tito Fuentes) y "Dreamers" (escrito por Randy Ebright). Además de "Here We Kum", Molotov revivió en este concierto para MTV Latinoamérica otros temas como "Amateur", "Voto Latino", "Frijolero", "Gimme Tha Power", "Mátate Teté", "Marciano" y "Puto”.



En "Molotov: MTV Unplugged" participaron Money Mark y a la representante latina del rap, Ana Tijoux. El especial estuvo a cargo de la reconocida productora musical Sylvia Massy, quien ha trabajado con Red Hot Chilli Peppers, System Of A Down y Johnny Cash. La banda estuvo acompañada de un ensamble que incluyó al emblemático integrante de los Beastie Boys, Money Mark a cargo de los teclados, Alex Faide en la guitarra, Melchor Magaña en percusión, Alejandro Méndez instrumentos antiguos, Djordje Stijepovic en contrabajo, Nahoko Kobayashi en los tambores Taiko, Jacobo Liberman en el serrucho, además de otros multi-instrumentalistas a cargo de la tuba y gaitas.

Molotov es una de las bandas mexicanas de rock más representativas de la escena musical en español. Desde su álbum debut de 1997 titulado "¿Dónde jugarán las niñas?", la agrupación conformada por Miky Huidobro, Ismael "Tito" Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, ha movido masas en todo el continente con sus explosivos temas y letras controvertidas. Del rock al funk, pasando por el rap y la cumbia, Molotov es también uno de los actos más versátiles de la escena musical, donde también mezclan el humor y sátira con crítica social. Al igual que MTV, Molotov siempre ha desafiado el 'status quo' y empoderado a generaciones de jóvenes a través de su poderosa música, letras irreverentes, mensajes sociales y asombrosas actuaciones.

El primer MTV Unplugged se grabó en 1989 con el grupo británico Squeeze, mientras que el primer concierto acústico producido en América Latina fue el de Los Fabulosos Cadillacs en 1994. Desde entonces han grabado Soda Estéreo, Shakira, Juanes, Maná y Julieta Venegas, entre otros.

En los últimos años MTV a producido MTV Unplugged con artistas latinos legendarios como Emmanuel, Miguel Bosé, Enrique Bunbury, Los Tigres del Norte, Zoé y Los Auténticos Decadentes.