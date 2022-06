Mon Laferte estrena su videoclip “Supermercado”

La artista chilena presenta su nuevo videoclip "Supermercado". Foto: Cortesía

1940 Carmen, el séptimo disco de Mon Laferte nació entre las cuatro paredes de una casa alquilada en Los Ángeles, California, en medio de la turbulencia de un período ansioso, intenso y de grandes cambios en la vida de la artista. Cada una de estas piezas son pedacitos musicalizados de su existencia y una de ellas, “Supermercado”, estrena su videoclip.

El pasillo de un supermercado como el tránsito de la vida. Como un mal día, como un día raro que va a pasar, pero que se vive y también hay que abrazarlo para poder avanzar al capítulo siguiente. “Me enojé con mi pareja en el súper y escribí la canción mientras estaba allí”, dice la también productora.

(También le puede interesar: “Isla”: el nuevo proyecto de la agrupación caleña Abad)

Mon Laferte - Supermercado (Visualizer)

El clip de la canción se grabó en una tienda de autoservicio, en 16 milímetros, en un plano secuencia y fue dirigido por la realizadora chilena Camila Grandi, inspirada en uno de los capítulos de la película Nueve Vidas del colombiano Rodrigo García Barcha. En la cinta “una ex pareja se encuentra después de muchos años de no verse en un supermercado y de hecho, está grabado en plano secuencia. Es muy interesante, porque se produce un conflicto súper complejo en un contexto y en un espacio muy cotidiano. Me encanta Mon, tiene mucha fuerza, soy muy fan suya. Además, ella ha confiado mucho en mi trabajo y eso me ha permitido crear y ser libre”, dice la directora.

(También puede interesarle: Maluma lanza el álbum “The Love & Sex Tape” y estrena video)