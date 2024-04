Monsieur Periné y Majida Issa se presentarán en los Premios Platino Xcaret

El proyecto de Monsieur Periné ha sabido combinar el jazz, el swing y el pop con sonidos latinoamericanos como la salsa, la cumbia y el bolero. Foto: Cortesía

La XI Edición de los Premios Platino Xcaret contará una vez más con lo más granado de la música iberoamericana para amenizar una noche de ensueño desde el corazón de la Riviera Maya. Artistas de la talla de Ana Guerra (España), Ana Mena (España), Ángela Aguilar (México), David Bisbal (España), Diana Hoyos (Colombia), Gerónimo Rauch (Argentina), Májida Issa (Colombia), Mariaca Semprún (Venezuela) y Monsieur Periné (Colombia) pisarán las tablas del mexicano Teatro Gran Tlachco (Parque Xcaret, Riviera Maya) el próximo 20 de abril con una selección de temas que pondrán de relieve la diversidad de estilos de la música iberoamericana a ambos lados del océano.

La ceremonia de esta edición de los premios contará con composiciones originales para la ocasión como la interpretada por Diana Hoyos y Gerónimo Rauch sobre una partitura del compositor Lucas Vidal, muestra del talento que en la actualidad puebla nuestra escena musical.

A la faceta de actriz de la colombiana Diana Hoyos, cuyo éxito en series como Pablo Escobar, el Patrón del mal o Enfermeras la han llevado saltar a Hollywood con Sniper: Ultimate Kill o Never Back Down: Revolt, se suma una aclamada carrera como cantante iniciada con su participación protagonista en la exitosa serie Te La Dedico, de HBO Latam, cuya banda sonora, compuesta en parte por ella y cantada a dueto con el intérprete colombiano Pipe Bueno, ha desatado un inmediato fenómeno fan en toda América Latina. Tras participar entre 2022 y 2023 en la gira del espectáculo Mujeres a la plancha, en la que las cuatro cantantes del show colgaron el cartel de sold out en cada recital, Diana está componiendo y grabando nuevas canciones para su primer álbum en solitario, donde mezcla géneros regionales como la cumbia o la ranchera con ritmos actuales como el trap o el pop.

El músico argentino Gerónimo Rauch se ha consagrado como uno de los referentes latinos en el teatro musical internacional con participaciones icónicas como su papel de Jean Valjean en Los Miserables y el emblemático rol del Fantasma en El Fantasma de la Ópera, el cual sigue interpretando en el Teatro Albéniz de Madrid. A estos se suman títulos como Jesucristo Superstar, Grease, o La Llamada. Además de su participación en el mítico grupo vocal argentino Mambrú, su carrera musical se ve completada por su trabajo de estudio: los álbumes en solitario Here, there and everywhere y Porque yo te amo, galardonado con el premio Carlos Gardel al mejor álbum melódico, a los que sucederá un tercero con música del reconocido compositor Frank Wildhorn.

La música tradicional mexicana ocupará un lugar preminente en la ceremonia, demostrando cómo la cultura musical del país, que acogerá esta edición de los Premios PLATINO XCARET, es uno de sus más valiosos rasgos de identidad. Así, clásicos inolvidables revivirán en las voces de Ana Guerra, Májida Issa y Mariaca Semprún, a la vez que Ana Mena rendirá homenaje a la universalmente añorada Rocío Dúrcal, de cuyo nacimiento se cumplen ochenta años en 2024, y cuyo éxito musical en México le valió el apodo de La Española más Mexicana.

Éxitos como “Lo Malo”, “Ni la Hora” o “Bajito” iniciaron la brillante trayectoria de Ana Guerra, confirmada por su primer EP, Reflexión (2019), su último álbum de estudio La Luz Del Martes (2021), y Érase una vez (2023), un EP de cuatro temas que precede al lanzamiento de su nuevo álbum este año. En los escenarios, además de triunfar con su gira Si Me Quisieras Tour, ha compartido las tablas con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra o Carlos Rivera, y en su repertorio destacan colaboraciones internacionales con Tiziano Ferro, Tini, Greeicy, Mike Bahía y Lasso.

Además de su faceta actoral ligada a la música al interpretar a personalidades como Helenita Vargas, Chavela Vargas o Alejandra Guzmán, Májida Issa, también presentadora de esta gala, ha cultivado una carrera como cantante solista desde el lanzamiento en 2017 de Nocturna, un álbum en el que recopila clásicos de la música ranchera que le valió la nominación al Latin Grammy a “Mejor álbum de música ranchera-mariachi”, proyecto que ha combinado con su aportación al grupo Planchando el despecho, donde reconocidos cantantes colombianos hacen tributo a grades éxitos desde los ochenta hasta la actualidad. En este momento, Májida Issa se encuentra promocionando su nuevo filme en salas El Bolero De Rubén, la primera película musical colombiana cantada completamente en vivo.

En la trayectoria de la actriz y cantante venezolana Mariaca Semprún destacan memorables interpretaciones teatrales como las de Piaf, Voz y Delirio, La Lupe, la Reina del Desamor y La Novicia Rebelde (Sonrisas y Lágrimas). En su carrera musical de más de 20 años, ha producido 4 álbumes, cubriendo varios estilos de música incluyendo su trabajo como compositora. En 2020 ganó un Latin Grammy por su álbum Soy Puro Teatro - Homenaje a La Lupe. Protagonizó la película La Noche de las dos Lunas mereciendo la nominación a los premios Goya en España 2020 por Mejor Canción Original. Asimismo, recibió el premio Carbonell en 2022 como mejor actriz principal de teatro musical en Florida por la obra Papá Cuatro. Su trabajo audiovisual más reciente se puede ver en Malverde y en la segunda temporada de Pálpito, en donde se pueden disfrutar los temas de su último álbum La Tormenta Tropical.

Ana Mena es considerada una de las grandes estrellas del pop urbano. La premiada como Mejor Artista en la categoría España en LOS40 Music Awards 2023 ha alcanzado gran popularidad con sus dos discos Index (2018) y Bellodrama (2023), y singles como el viral “Madrid City”, top 8 en la lista de ventas de España. Su obra ha traspasado fronteras colaborando con grandes artistas como CNCO, Becky G, De La Ghetto, Maldita Nerea, Natalia Lacunza, Belinda, Abrahan Mateo o Malú. Asimismo, la intérprete es una artista aclamada en Italia, donde ha colaborado con cantantes como Fred De Palma, Rocco Hunt o el rapero Guè. Este 2024 lo ha comenzado con el lanzamiento del tema “Como Yo Te Quiero”, con el artista bonaerense Khea, y continuará lanzando música mientras gira con su Bellodrama tour.

Otro de los platos fuertes de la noche será la actuación estelar de David Bisbal, una leyenda de la canción vocal en el mundo iberoamericano, donde ha forjado la memoria sentimental de varias generaciones a las que hará bailar al ritmo de clásicos que le han valido más de 80 galardones nacionales e internacionales entre los que se encuentran Grammys Latinos, Premios Billboard Latinos o Premios Ondas. Con más de 20 años de carrera, Bisbal ha surcado el mundo recalando en escenarios como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, o el Olympia de París y compartiendo colaboraciones con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Miley Cyrus, Rocío Jurado, Rihanna, Sebastián Yatra, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Raphael, Juan Gabriel, Plácido Domingo, Aitana, Tini o Danna Paola. Tras el éxito de su gira internacional de 2023, el cantante se encuentra inmerso en su Tour Volaré 2024 con el que recorrerá España en los meses de estío, pero antes presentará en México y Puerto Rico su gira 20 aniversario en el mes de mayo, del cual forman parte su nuevo disco Me siento vivo y Bisbal, un documental en el que el artista hace balance de su trayectoria.

De la misma manera, los PLATINO guardarán hueco para las nuevas generaciones de la música iberoamericana, como es el caso de los colombianos Monsieur Periné, un proyecto musical liderado por Catalina García y Santiago Prieto que ha sabido combinar el jazz, el swing y el pop con sonidos latinoamericanos como la salsa, la cumbia y el bolero en sus cuatro álbumes de estudio entre 2012 y 2023. Tas su primer Grammy Latino a Mejor Nuevo Artista en 2015 y numerosas nominaciones en los años sucesivos, se han alzado con el galardón a Mejor álbum de Música Alternativa para su trabajo Bolero Apocalíptico en la pasada edición del 2023, un éxito que los ha impulsado en el tour con el que ahora recorren más de una treintena de lugares que van desde Centroamérica, Estados Unidos, Chile, Perú, México, Ecuador hasta Colombia.

El éxito de la cantante mexicana Ángela Aguilar tanto en México como en Estados Unidos la ha convertido en un tiempo récord en una de las voces más aclamadas de la música regional mexicana. Actualmente, cuenta con cinco álbumes en los que es capaz de combinar el pop con el mariachi y el regional mexicano. Hasta la fecha, Ángela ha sido nominada para un Premio Grammy y cuatro Premios Grammy Latinos, convirtiéndose en una de las artistas más jóvenes nominadas para ambos galardones. Es la cantante más joven en conseguir un #1 de Billboard. Entre sus colaboraciones destacan duetos junto a Fito Páez, Steve Aoki, Carin León y su acompañamiento a Alicia Keys en sus presentaciones en Monterrey y Ciudad de México. Su nueva colaboración con Becky G en el tema “Por lo contrario”, junto con su hermano Leonardo Aguilar, se ha convertido instantáneamente en un éxito viral.

LOS PLATINO REIVINDICAN SU ESPÍRITU IBEROAMERICANO TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA MÚSICA

La variedad de artistas y estilos que desfilarán el 20 de abril por el escenario del Gran Tlachco es, de nuevo, una muestra del enorme mosaico cultural que constituye el patrimonio iberoamericano, una cultura de culturas en la que la diversidad es erigida como valor fundamental a través los 23 países que la componen. Prueba de esta unión de culturas y visones diversas es, desde hace once ediciones, la gala de los Premios PLATINO XCARET, que apuesta incondicionalmente por fomentar la cooperación y el enriquecimiento intercultural utilizando el audiovisual en castellano y portugués como elemento fundamental y dirigiendo también su mirada a otros campos artísticos como la música, la cual siempre ha ocupado un lugar preminente a los galardones.

Prueba de ello es la concesión en 2019, eligiendo por primera vez Riviera Maya como enclave e inaugurando así su presencia en México, del Platino de Honor al mítico cantante Raphael, puente entre Europa y Latinoamérica que ha contribuido al acervo cultural común reflejado en canciones memorables o el recuerdo a la figura de artistas musicales que ejercieron de embajadores entre ambas orillas a través de su obra, como es el caso este año de la recordada cantante Rocío Dúrcal, amante de México y una de las responsables de situar a la canción tradicional mexicana en el lugar privilegiado que hoy ocupa.

Asimismo, los galardones del audiovisual en castellano y portugués cuentan con la concesión de una estatuilla a Mejor Música Original, lo que subraya la consideración de esta como elemento fundamental para dar forma e identidad a las producciones que constituyen el universo fílmico iberoamericano.