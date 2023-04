“Monster Of Rock”, la historia de un festival legendario que llega a Bogotá

Kiss Monster Of Rock Bogotá Foto: Cortesía

Este 15 de abril, por primera vez, Colombia será escenario del Monster of Rock, uno de estos festivales legendarios internacionalmente por agrupar consigo a bandas legendarias del género. Este año Kiss, Scorpions, Helloween, Deep Purple y Angra se encargarán de hacer cabecear, corear y poguear a Bogotá con los clásicos del glam metal, heavy metal, power metal, hard rock y metal brasileño.

¡Ojo!, no es la primera vez que algunas de estas bandas vienen a Bogotá o a otras ciudades de Colombia, como Kiss en el 2021 en su supuesto último concierto o Helloween en 2022, pero sí es la primera vez que estos “Monstruos se presentarán en un mismo escenario.

La historia del Monster of Rock

Como pasó con estas grandes bandas en su momento, este festival tiene su historia, su pasado y con eso su futuro. Este festival nace con la idea de hacer un concierto al aire libre con Rainbow, banda británica formada en la mitad de la década de los setenta, cuando era muy difusa la frontera entre el rock pesado y el metal.

Fue hasta un año después que Paul Loasby y Maurice Jones, promotores de este concierto, tuvieron un gran chispazo: reunir en un festival a las principales bandas de la época. La idea les funcionó tan bien que durante 16 años, 1980-1996, sin contar 1989, tras la muerte de dos fanáticos en él 88, el festival se llevó a cabo reuniendo bandas como Scorpions, que se presentara en Colombia, Judas Priest, Saxon, AC/DC, Status Quo, Dio, ZZ Top, Whitesnake, Ozzy Osbourne, Metallica, Motöhead, Iron Maiden y Pantera.

En total fueron más de 80 bandas las que participaron activamente en el Monster of Rock, dejando a Metallica, uno de los cuatro jinetes del thrash metal, como la banda que más veces se presentó y a AC/DC como la banda que más veces lideró los carteles oficiales.

El festival no solo se quedó en Inglaterra, pues desde 1983 hasta 1991 se realizaba en paralelo un Monster of Rock en la antigua Alemania Occidental. Posteriormente, se haría en Suecia en el 84 y tres años después en Italia. A partir de ahí, en el transcurso de los años, más países europeos comenzarían a ejecutar sus propios festivales Monster, incluso se llevaría a cabo en la Unión Soviética en 1991.

Monster of Rock en América

Tras la receptividad que tuvo el Monster of Rock en Europa, fue hasta 1988 que se efectuó por primera vez en América y la primera y última vez que se haría en Estados Unidos con lo que se conoció como Monster of Rock Tour ´88. Esta gira contó con 28 fechas, una de ellas canceladas, y reunía a Kingdom Come, Van Halen, Scorpions, Dokken y Metallica.

Seis años después, se llevaría a cabo versiones del Monster of Rock en Argentina, Chile y Brasil y aunque el festival fue perdiendo popularidad por la edad de las bandas, los nuevos géneros musicales emergentes y el paso del tiempo, fue en 2012 que el promotor Harlan Hendrickson junto a Larry Morand y Mike London obtuvieron el nombre del festival y lo reinventaron con el Monster of Rock Cruise, un evento anual que se realiza en el Mar Caribe con las leyendas del hard Rock y el heavy metal.

La primera vez de los monstruos en Colombia

Para la historia de la industria musical del rock en Colombia, este 15 de abril del 2023 es una fecha que quedará grabada, pues al ser la primera vez de este gran festival en el país, promete revivir la memoria capitalina de lo que alguna vez se escuchó, y sigue sonando en algunas partes, en Bogotá y el país.

Consigo, trae aires de nostalgia a todas esas personas “vieja guardia” en la escena rockera y metacha y por su parte, será la primera y última vez, probablemente, que podamos ver a estas bandas en vivo, vivas y cantando sus himnos como “Still Loving You” de Scorpions, “I Was Made For Lovin´you” de Kiss, “I want Out” de Helloween, “Smoke on The Water” de Deep Purple y “Carry On” de Angra.

Si usted irá hoy a ver a todas estas bandas, recuerde que, en esencia, vivirá lo mismo que vivieron los metaleros y rockeros ingleses en 1980, con la primera presentación de Scorpions en este festival, lo mismo que se vivió en el 88 con la primera presentación de Helloween en el festival y lo que ocurrió 8 años después con el primer concierto de Kiss en el Monster of Rock, además de ser los primeros que verán a Deep Purple y Angra como otros monstruos del hard rock y heavy metal.