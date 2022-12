Mora, revolucionando el reguetón

Originario de San Juan, Mora se interesó por la música siendo muy pequeño. / Archivo Particular

Mora ha venido con el paso del tiempo en un crecimiento. ¿Cómo percibe su evolución artística?

Realmente trato de no pensar en ello, simplemente procuro seguir haciendo lo que me gusta: hacer música. Como siempre lo he dicho, hago música para mí, claro que también para mis fanáticos, pero realmente lo hago para mí, ya que no puedo sacar música que no me complazca, por eso trato de no pensar tanto en sí he cambiado o en lo que me he convertido, lo que hago es tratar de mantener mi esencia con la que me han conocido desde el primer álbum. Por ello no quiero que digan que una vez llegué al éxito tuve un cambio repentino, al contrario, seguir enfocado en mi trabajo haciendo música, siendo esto lo que me ha marcado en el camino.

¿En algún momento imaginó o planteó el éxito que ha logrado en la industria musical hasta el momento?

De alguna manera sí lo he pensado, sin embargo, es algo en lo que trato de no pensar, siempre he estado muy seguro de lo que soy y de lo que doy como artista y músico, pero no es algo en lo que piense de manera constante, simplemente trato de que las cosas pasen de manera orgánica, y si la vida quiere que siga subiendo, seguiré subiendo, sin forzar nada, seguiré con mi música y que las cosas fluyan.

¿Cómo percibe sus colaboraciones con artistas como Bad Bunny?

A Benito ya no lo veo como a un artista, lo veo como a un amigo, hace mucho tiempo él me abrió las puertas y a partir de ese momento me integré a su círculo, hemos compartido momentos en sus shows en donde si voy a uno de estos generalmente no pido camerino, me meto al suyo y es algo normal, con él hay una dinámica distinta, muy diferente a lo que la gente puede pensar en donde nuestros encuentros son netamente de trabajo o musicales. Él no me ve como Mora el artista, él me ve como Mora, su pana.

Llega a Colombia en el Marco del Festival ROMPE, ¿cómo entiende la conexión tan importante con el público colombiano?

La verdad, estaba muy asustado, pues ya me habían dicho que en efecto los colombianos son de los públicos más complicados, muchas cosas pasaron en mi cabeza y llegó un momento en el que no sabía qué pensar, pero cuando llegué y vi el escenario lleno con la gente coreando “Mora, Mora, Mora”, en ese momento se desvaneció el miedo, la gente cantó cada una de las canciones y ahí me enamoré de Colombia.

“Microdosis” es uno de los discos más exitosos del año 2022, ¿suele estar pendiente de sus números?

Realmente no tengo ni siquiera Spotify, me entero gracias a mi equipo de trabajo que me mantiene al tanto de esos números, simplemente llego al escenario, con el público y estoy pendiente es de que la gente cante conmigo, si eso pasa, ya estoy feliz.

Anunció el lanzamiento de su nuevo disco “Paraíso,” ¿qué pueden esperar los fanáticos de Mora con este nuevo trabajo discográfico?

Paraíso es un álbum que definiría como experimental, la gran mayoría de los instrumentales son mucho más rápidos llevados a la música electrónica, hay reguetón sí, pero este álbum se basa en música electrónica.

Dentro de esta gira forma parte el campamento musical “Ibiza”, ¿cómo marca este espacio la realización de este álbum?

En este nuevo álbum solamente trabajaron tres productores, y tienen esa particularidad, que es que escuchan música electrónica, entonces cuando vengo a hacer este disco no estoy pensando en un país en específico, simplemente pienso en hacer lo que siempre me ha gustado y la música que me llena, por eso creo que este es el álbum que mejor producción ha tenido con relación a los anteriores, son sonidos locos, cada canción es diferente, en donde exploro diferentes ritmos de la música electrónica, siento que la gente lo va a gozar, pues es algo que el público no ha escuchado antes.

¿Qué consejo les daría a los artistas emergentes?

Siempre ser ellos mismos, no traten de imitar a nadie, entiendo que hay artistas como Benito, Jhayco e incluso yo, que de alguna manera estamos trazando un camino, pero no traten de imitar, pueden tomarnos como una influencia, pero no sonar igual, pues jamás vas a poder sobresalir con algo que ya existe, no puedes ser artistas por querer ser famoso, quieres ser artistas porque quieres que la gente escuche tu música y se goce tus canciones. En este momento hay un gran problema, y es que ahora hacer música es muy fácil, cualquiera lo puede hacer, y habrá días duros, días en los que no hay inspiración, es trabajar duro todo el tiempo, porque si tú lo quieres, seguramente se te va a dar.