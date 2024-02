Morat anuncia su gira “Los Estadios. Antes de que Amanezca”

La banda está compuesta por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas. Foto: Universal Music Group

Morat, la banda compuesta por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, celebraron su duodécimo aniversario como banda hace pocos días. La agrupación, formada en Bogotá, anunció su gira “Los Estadios. Antes de que Amanezca”, entre las que se cuentan a Bogotá y Medellín, ciudades ya anunciadas y abrieron su boletería el año pasado.

“Tras finalizar la gira ‘Si ayer fuera hoy Morat World Tour’ con más de 1.000.000 de asistentes consiguiendo sold out en todas las fechas, incluyendo dos en el Estadio Atanasio Girardot, tres en el Palacio de los deportes en CDMX, sold out en las principales ciudades europeas como París, Ámsterdam, Roma… además de la exitosa gira por EE. UU. con sold out en Nueva York y el Kaseya en Miami entre otras múltiples ciudades y arenas, MORAT llega al momento de su carrera donde presenta una gira de únicamente estadios”, se lee en un comunicado.

Más sobre Morat Morat presenta “Antes de que amanezca”, un EP de transición hacia su quinto disco El grupo colombiano Morat, que ha obtenido fama mundial, está de vuelta con un EP inspirado en un sueño surrealista y que servirá como puente a su quinto álbum, que se encuentra en producción y que llegará el próximo año. Conocer más Morat presenta “Antes de que amanezca”, un EP de transición hacia su quinto disco “Sobreviviste”, el nuevo sencillo de Morat La letra de la canción, que fue lanzada ayer por la agrupación, habla sobre la finalización de una relación, en donde es peor “el remedio” que el dolor. Leer más “Sobreviviste”, el nuevo sencillo de Morat

Esta gira de solo de estadios, lleva el nombre de su más reciente EP y que le da el puente a su quinto álbum. “La magnitud de “Los Estadios” se refleja en la elección de venues emblemáticos en cada ciudad, desde el Civitas Metropolitano en Madrid hasta los estadios más imponentes de México, Colombia, Argentina, Perú, Paraguay, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Chile. Morat, conocidos por vender dos estadios, El Campín en Bogotá, en un asombroso lapso de 24 horas, está listo para llevar su música a una escala sin precedentes”, agregan.

Lea: Falleció integrante de ‘Las chicas del can’ a sus 51 años

De acuerdo a la banda, la gira “introduce un formato de producción diseñado exclusivamente para estadios. Desde efectos visuales espectaculares hasta una calidad de sonido incomparable, cada detalle ha sido cuidadosamente elaborado para elevar la experiencia a nuevas alturas”.

¿Cuáles son las ciudades que Morat visitará en 2024?

Le puede interesar: Camilo lanza su canción “PLIS” y se anuncia su debut en el Hollywood Bowl