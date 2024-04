Mr. Big se despidió de Colombia con un potente show

La agrupación de hard rock actuó la noche del martes en la capital como parte de su gira final tras casi cuatro décadas de carrera. Foto: Wilson Ramirez

Bogotá ha vivido en las últimas semanas una avalancha de conciertos por parte de actos de renombre en el panorama del heavy metal y el rock internacional. Prueba de ello la reciente visita por tercera y última oportunidad de Mr. Big, una de las pocas agrupaciones de la movida del llamado glam rock que impactó en la década de los noventa; poco antes que Nirvana y la revolución del rock alternativo cambiase por completo los intereses de la industria fonográfica y la radio comercial.

Mr. Big se conformó a finales de los ochenta en la ciudad de Los Angeles, California, cuando el aventajado bajista Billy Sheehan salió de la banda soporte de David Lee Roth (exvocalista de Van Halen) para crear su propio proyecto. A él se sumó Paul Gilbert, un virtuoso guitarrista, en compañía del baterista Pat Torpey y el cantante Eric Martin. Este último había publicado algunas grabaciones como solista anteriormente.

En 1989 el entonces novato cuarteto firmó con la importante discográfica Atlantic y editó ese mismo año su álbum debut, fallando en abrazar el éxito en los Estados Unidos, pero sí consiguiendo arrolladoras ventas en Japón. El triunfó arribó en 1991 con la publicación de su segundo elepé, “Lean Into It”, y más precisamente por cuenta de dos baladas: ‘To Be With You’ y ‘Just Take My Heart’. Ambas sonaron con fuerza en el FM colombiano.

La banda publicó dos álbumes más en los noventa, más no pudo replicar el éxito de “Lean Into It”. Su carrera tuvo una pausa entre 2002 y 2009. La alineación original reapareció con giras y nueva música, al punto que en 2011 se produjo su primer concierto en Bogotá con un regreso en 2017. Ambas presentaciones contaron con masivas asistencias.

Pat Torpey, falleció en 2018 a raíz de problemas asociados al mal de Parkinson. Poco después, el cantante Martin anunció que el conjunto grabaría un disco amparado en una gira de despedida. “Es incómodo seguir adelante sin Torpey. Creo que es hora de despedirnos”.

El baterista Nick D’Virgilio reemplazó a Torpey y con él Mr. Big tocó en la capital ante poco más de mil personas que se congregaron anoche en el Auditorio San Francisco. Allí se interpretó íntegro el álbum “Lean into It”, que les valió una certificación de platino con más de un millón de copias vendidas en su país de origen.

Fue una velada emotiva, donde por supuesto se recordó la memoria de Torpey, y los músicos valoraron la devoción del público nacional. La recta final del show tuvo muestras del gran talento de Sheehan y Gilbert con impresionantes solos de bajo y guitarra respectivamente. El repertorio se selló con covers muy bien ejecutados de artistas como Cat Stevens, Humble Pie y The Who. Un adiós por la puerta grande.