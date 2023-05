Muere Tina Turner, leyenda del rock, a los 83 años

Nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, y fue llamada Anna Mae Bullock. La cantante, quien atravesó diversas dificultades a lo largo de su vida, como el maltrato del que fue víctima por parte de su esposo Ike Tuner o el suicidio de su hijo mayor Craig Raymond Turner, falleció tras una larga enfermedad en su casa de Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza.

“Fue mi momento más triste como madre (...), él tenía 59 años cuando murió tan trágicamente, pero siempre será mi bebé”, dijo Turner sobre el suicidio de Craig Raymond. La intérprete publicó este mensaje en su cuenta de Twitter el día en que arrojó las cenizas con sus restos en la costa de California (Estados Unidos). En total, fue madre de cuatro hijos: Ronnie Turner, quien falleció en diciembre de 2022, tenía 62 años; Craig Raymond Turner, Ike Turner Jr. y Michael Turner.

Fue Ike Turner (líder de los Kings of Rhythm) quien, en la década de 1960, la descubrió siendo una adolescente, hecho que la impulsó para convertirse en en una de las intérpretes más reconocidas del soul y el rhythm and blues. Durante su ascenso, los dos conformaron el dúo Ike & Turner, que lanzó canciones como River Deep - Mountain High y Proud Mary. Según sus testimonios, a causa del maltrato de él, decidió separarse emocional y profesionalmente para comenzar su carrera como solista.

Su álbum Let’s Stay Together, del cantante d’Al Green, fue el que la hizo saltar a la fama mundial en 1972. Doce años después sacaría su quinto álbum, que la elevaría a la cumbre del éxito con la venta de ocho millones de ejemplares y tours en los que llenó tantos estadios que el Guiness de Récord la consideraba la artista que había reunido más público en sus conciertos.

Otros grandes éxitos fueron What’s Love Got to Do With It, Private Dancer, I Don’t Wanna Lose You y The Best.

La carrera de más de 50 años en los que acumuló ocho premios Grammy, culminó con su último álbum de estudio Twenty Four Seven en 1999. Desde que comenzó, se destacó por su gran “desenvoltura y fuerza” sobre el escenario. Fueron estas, entre muchas otras características como artista, las que la llevaron a vender más de 150 millones de discos en todo el mundo, ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991 (con su esposo) y 2021 (sola), además de ser honrada en el Kennedy Center en 2005.

La cantante también participó como actriz en películas como Mad Max Beyond Thunderdome (1985) junto a Mel Gibson.

Turner se instaló en 1995 junto con su marido, el productor musical alemán Erwin Bach, en Suiza, y en 2013 renunció a su nacionalidad estadounidense y adoptó la de su país de residente. El mismo año de su naturalización como ciudadana suiza, Turner sufrió un incidente cerebrovascular.

También en 2013, y con la edad de 73 años, anunció su retiro de la música. “Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un ejemplo a seguir”, dice un comunicado de su agente sobre el fallecimiento.

Por su parte, la Casa Blanca dijo que la muerte de Tina Turner, quien había padecido varios problemas de salud durante su vida (cáncer, insuficiencia renal y un derrame cerebral), era una “inmensa pérdida” para la cultura de Estados Unidos: “Es una noticia increíblemente triste. Tina Turner era un ícono, un ícono de la música”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y agregó que ella personalmente era “una gran admiradora”, según registros de la agencia AFP.

Habrá una ceremonia funeraria para Turner de carácter estrictamente privado, con la presencia de sus familiares y amigos cercanos.

