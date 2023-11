Mujer murió durante un concierto de Robbie Williams en Australia

El cantante y compositor británico Robbie Williams se encuentra de gira por varias ciudades de Australia. Foto: EFE - Jorge Zapata

El lunes 20 de noviembre se confirmó que una mujer de 70 años falleció en un hospital de Australia tras sufrir una fuerte caída el pasado jueves durante un concierto del cantante británico Robbie Williams, en Sídney.

Lo que sucedió con una mujer en concierto de Robbie Williams

Un portavoz del Hospital St. Vincent, lugar donde la mujer fue internada, confirmó al portal de noticias News.com.au el deceso de la mujer, quien estuvo cuatro días en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos.

De acuerdo con varios reportes, oficiales, la mujer de la tercera edad sufrió graves heridas en la cabeza tras resbalarse y caer seis filas de asientos en el estadio Allianz de Sídney, cuando la gente abandonaba el recinto minutos después de concluir el espectáculo, en la primera noche de la gira XXV de la estrella de pop británica por Australia.

“En lugar de usar las escaleras, la mujer intentó pasar por encima de las filas de asientos. Perdió el equilibrio y cayó”, indicó un portavoz del recinto al diario Sydney Morning Herald. Un equipo de paramédicos atendió a la mujer en el estadio antes de trasladarla al hospital, donde finalmente falleció.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado sobre el accidente en sus redes sociales, mientras prosigue con su gira en el país austral, donde actúa el miércoles en Melbourne.

Este trágico incidente se da tras la muerte de una joven brasileña de 23 años por un golpe de calor antes del concierto que dio el viernes en Río de Janeiro Taylor Swift. Swift se declaró “sobrecogida” y envió sus condolencias a los familiares y amigos de su seguidora, y anuló otro concierto en la ciudad brasileña debido a las “temperaturas extremas” en la ciudad.

¿Quién era la mujer que falleció tras el concierto de Robbie Williams?

En las últimas horas, se conoció la identidad de la mujer que murió durante el concierto. Se trata de Robyn Hall, de 70 años. Su hijo, Michael Hall compartió unas fotografías de él junto a su madre, con un sentido mensaje, en el que lamentó la muerte de su “mejor amiga”.

“No tengo palabras para decir lo que mi madre significó para mí. Me quitaron y mi mejor amiga ya no está conmigo… Te amo por siempre”. De igual manera, una amiga de Hall, quien no quiso revelar su identidad por razones de privacidad, dijo al diario The Sidney Morning Herald que la mujer era una gran seguidora de Williams y que había estado muy emocionada durante todo el concierto.

“Ella era una de esas que parecía tener 50 años, pero tenía 70. Se cuidaba sola y no necesitaba cuidadores. Robyn era la humana más hermosa que he conocido. A través de toda adversidad, ella sonrió, abrazó y se rió”, dijo.

