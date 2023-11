George “Funky” Brown, baterista de Kool & the Gang, fallece a los 74 años

Brown estuvo activo en la banda desde que esta se formó en 1964. Foto: Getty Images

El músico George Brown, también conocido como funky y responsable de temas como “Jungle Boogie” o “Ladies Night”, murió la noche del jueves 16 de noviembre en su casa de Los Ángeles, California, según informaron medios estadounidenses. El artista era conocido por ser el fundador y baterista de la banda Kool & the Gang.

Un mes antes, Brown había hecho una aparición en el canal KCAL News para hablar de su diagnóstico de cáncer y el proceso que llevó como tratamiento. Mientras que en julio, el músico presentó su libro de memorias “Too Hot: Kool & the Gang & Me” y junto a Kool & the Gang lanzó ‘People Just Wanna Have Fun’, el álbum número 34 de la banda.

Más sobre Música Shakira: las turbulencias fiscales que enfrenta la artista a partir de este lunes Tras su reciente éxito en los Grammy Latinos, la estrella colombiana tendrá una cita, el 20 de noviembre, con su pasado en Barcelona, cuando arranca el juicio por su presunto fraude fiscal de casi 14,5 millones de euros a la Hacienda española. Conocer más Shakira: las turbulencias fiscales que enfrenta la artista a partir de este lunes Ali Stone, “Señorita Revolución” y la creación de mundos musicales La productora musical colombiana es una de las nominadas a los premios Grammy Latino 2023, que se entregan este jueves 16 de noviembre en Sevilla, España. La artista obtuvo la nominación a Mejor Canción Pop Rock por “Señorita Revolución”, tema que creó junto a la mexicana Bruses. Leer más Ali Stone, “Señorita Revolución” y la creación de mundos musicales

¿Quién era George “Funky” Brown?

Brown creció en Jersey City, Nueva Jersey, influenciado por la música de bateristas como Elvin Jones, Art Blakey y Jack DeJohnette, y comenzó a actuar en bares de jazz cuando apenas se encontraba estudiando el bachillerato.

Le puede interesar: Karol G, conmovida tras ganar el Grammy Latino a álbum del año (Video)

En 1969, la banda con la que tocaba, hasta entonces conocida como Jazziacs, cambió de nombre a Kool & the Gang, cuyos integrantes eran Robert "Kool" Bell en el bajo, Ronald Bell y Ricky West en el teclado, Robert Mickens en la trompeta, Dennis Thomas en el saxofón y Charles Smith en la guitarra.

La fama llegó en 1973 con el lanzamiento del álbum ‘Wild and Peaceful’, que incluía temas como ‘Jungle Boogie’, ‘Funky Stuff’ y ‘Hollywood Swinging’. En 1979 se hicieron acreedores al Grammy de álbum del año con el disco de la banda sonora de ‘Saturday Night Fever’.

Leer más: ¿Por qué son tan caros los conciertos en Colombia? ft. Juanjo Guerrero

Un año más tarde lanzaron el disco “Celebrate!”, uno de los materiales más reconocidos de la agrupación, del que se desprendió el éxito ‘Celebration’, la única canción de la banda que logró posicionarse en el número uno de la lista Billboard 100 de Estados Unidos. La carrera profesional de Brown, también estuvo marcada por la composición de éxitos como ‘Get Down On It’, ‘Cherish’ o ‘Johanna’.