¿De qué murió Luvi Torres? La cantante rechazó tratamiento contra el cáncer

Nacida en Buenos Aires, Lucía Victoria Torres, conocida en el mundo de la música como Luvi Torres, falleció este 11 de julio luego de batallar por dos años contra un cáncer.

La muerte la dio a conocer el Instituto Nacional de la Música (INAMU) de Argentina en una publicación en la cuenta de su Instagram. Así mismo, ha trascendido que la artista, diagnosticada en el 2023, no quiso someterse a los tratamientos de medicina tradicional para combatir la enfermedad.

Lucía recurrió a los métodos alternativos derivada del saber ancestral y la tierra y sus frutos. Sobre su música, el Instituto destacó su destacada carrera al fusionar magistralmente el canto ancestral, folklore, rock y pop. Lucía también interpretaba varios instrumentos como el bombo legüero, la caja chayera, la guitarra y el bichito cordobés.

La joven de 36 años, nacida en Buenos Aires, publicó los álbumes ‘Ser el agua’ y ‘Uoaei’, el EP ‘Transelementes’ y varios sencillos. “En sus canciones se aprecia un compromiso con el cuidado del medioambiente y la espiritualidad, entrelazando lo ancestral y lo contemporáneo”, resaltó la publicación que la despidió.

Así mismo participó en proyectos internacionales como ‘Zonda: Folclore argentino’ y ‘Folklore en el Coliseo’, así como en el espectáculo ‘Fuerza Bruta Wayra’ como cantante y coach vocal.

“Luvi siempre agradeció poder desarrollar su música y tuvo el cariño y amor de quienes trabajaron con ella. Desde el Instituto Nacional de Música la despedimos destacando su valioso arte y enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos”, concluyó el boletín publicado por INAMU.

Luvi Torres había publicado su autocuración

Lucía había cumplido años el pasado 10 de mayo, cuando compartió en redes sociales un mensaje de agradecimiento por su vida. “Estoy viva para crear y compartirlo, pero, sobre todo, estoy viva para vivir y disfrutar la vida”.

Según los medios locales, se sentía mejor pero en las últimas semanas su salud decayó.

“Me curé en abril de ese mismo año emprendiendo un viaje de autocuración donde puse a prueba mi método ‘Cantar sana’ y mis herramientas en chamanismo. No recibí ningún tipo de intervención alopática (llevo el pelo corto desde hace más de un año antes del diagnóstico) y contra todo pronóstico y proyección externa de otras personas como miedo, envidia, descreimiento, desaprobación, me curé”, publicó la artista en septiembre de 2023 cuando trascendió que no tomaría la vía de la quimioterapia.

La autosanación por la que optó es una combinación de canto consciente, la meditación, el chamanismo y el trabajo emocional profundo, método que denominó ‘Cantar Sana’, según La Nación.

