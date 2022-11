Myriam Hernández recibirá el premio a la excelencia musical de los Latin Grammy

Myriam Hernández es la primera artista chilena en recibir este reconocimiento. Foto: Cortesía

Con tres décadas de trayectoria Myriam Hernández es una de las voces femeninas más admiradas de Hispanoamérica, con éxitos certificados con Disco de Oro y Platino a lo largo del continente y canciones esenciales de la balada latina como ‘El Hombre que yo Amo’, ‘Huele a Peligro’, ‘Un Hombre Secreto’, ‘Te pareces tanto a él’, ‘Peligroso Amor’ y también autorías propias como ‘Herida’ y ‘He vuelto por ti’ entre otros clásicos de su repertorio.

Desde 1990 la artista romántica ha llevado el nombre de Chile a lo largo de América Latina, Estados Unidos y otros continentes donde fueron editados sus álbumes.

Según se anunció por los organizadores, la cantante recibirá el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical 2022, galardón especial de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación para “intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones de sobresaliente valor artístico a la música latina”.

Myriam Hernández será galardonada durante una ceremonia que forma parte de las actividades de la fiesta de la 23a edición de los Premios Latin Grammy que se le entregará este 16 de noviembre en Las Vegas. La artista será la primera artista femenina chilena en recibir este reconocimiento.

“Estoy demasiado emocionada y agradecida de recibir este premio tan importante y significativo en mi carrera. Esta importante distinción me hace recordar muchos momentos de mi carrera artística, donde siempre he sido consecuente con mi estilo y pasión que es cantarle al amor. Quiero agradecer al público incondicional que siempre me ha brindado su apoyo, desde los inicios de mi carrera hasta hoy. Estoy muy feliz, honrada y disfrutando este gran reconocimiento” dice Myriam Hernández.

“Los logros y sus contribuciones a la música latina son incalculables, es un privilegio honrar durante la semana del Latin Grammy” dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación.

En ediciones anteriores han sido reconocidos con este premio otros artistas como Fito Páez, Joaquín Sabina, Gilberto Santa Rosa, Emmanuel, José Feliciano, Roberto Carlos, Ricardo Montaner, Charly Garcia, Pablo Milanés y Joan Báez.

Durante su carrera la cantante ha acreditado 13 de sus singles en el Hot Latin Songs y 6 de sus discos en el Latin Pop Albums del ranking Billboard, siendo el primer y único artista chileno que ha logrado el número #1 por singles y ventas de álbumes en el influyente listado norteamericano.

Su voz ha triunfado en los más importantes escenarios del continente como el Festival de Viña del Mar en 6 ocasiones como parte del espectáculo, además de su rol como jurado, reina y presentadora durante 5 años. También durante su carrera ha grabado duetos junto a artistas como Paul Anka, Marco Antonio Solís, Cristian Castro, Gilberto Santa Rosa, Los Nocheros y colaboraciones para el pianista Arthur Hanlon, el grupo chileno Los Tetas y la cantautora Javiera Mena.

Entre sus mayores éxitos ha compuesto temas como ‘Herida’ y ‘He vuelto por ti’ que también han sido grabados por otros artistas de distintas nacionalidades, estilos e idiomas.

Una intérprete admirada por notables autores que compusieron para ella como Juan Carlos Calderón, Armando Manzanero, la cantautora colombiana Soraya, Kike Santander, Albert Hammond, Estefáno, Rudy Pérez, Jorge Luis Piloto y Jacobo Calderón, hijo de Juan Carlos Calderón y productor de su más reciente trabajo ‘Sinergia’ (2022), que desde mayo está disponible en todas las plataformas digitales.

Actualmente la cantante chilena se encuentra recorriendo América Latina presentando su nuevo álbum del que se desprenden canciones como ‘Hasta aquí’ y ‘Te quiero, ti amo’ que revelan nuevos matices a su sonido y temas románticos como ‘Ya es tarde’, ‘Mi Paraíso’ y ‘Bailemos en la oscuridad’ leales a su estilo, genuino e intacto desde sus primeros discos.

Durante este 2022 Myriam Hernández ya se ha presentado con total éxito en Colombia, Perú, Chile, Panamá, Honduras y Estados Unidos.