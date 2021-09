Myriam Hernández renueva su romanticismo con “Te quiero, ti amo”

El más reciente éxito de Myriam Hernández “Hasta aquí” superó el millón de reproducciones en sus primeras dos semanas y ha sido comentado con elogios por fanáticos y comentaristas musicales como uno de sus mejores sencillos. Y ahora se presenta en todas las plataformas “Te quiero, ti amo” una canción pop luminosa y refrescante, con una intérprete de mucha experiencia que no teme en incorporar otros sonidos.

Myriam Hernández - Te Quiero, Ti Amo (Video Oficial)

“Fue muy extraño, porque ya teníamos las 10 canciones seleccionadas, pero en cuanto la escuché la encontré con un muy buen ritmo, con una melodía muy linda, simple y alegre y eso me cautivó completamente, por lo que decidí que el álbum lleve 11 canciones. Es una canción que me tiene fascinada, va a sorprender por el arreglo, por el ritmo y por la onda que tiene” dice Myriam Hernández.

Un segundo single como avance de su décimo álbum de estudio “Sinergia” producido por Jacobo Calderón, una de las firmas destacadas del pop español de los últimos años, y que también compuso la totalidad de las canciones para el disco además una coautoría con la cantante.

“La verdad es que grabar con Myriam ha sido muy fácil porque tiene una técnica y una experiencia que cualquiera sería capaz de estar ahí, entonces no me ha sorprendido en lo técnico porque es evidente quién es Myriam Hernández, sí me ha llamado la atención la resistencia, la fuerza que tiene cantando, la cantidad de horas que es capaz de estar en el estudio y además siempre yendo a más” cuenta Jacobo Calderón, productor y compositor del disco, quien ha trabajado en éxitos de Abraham Mateo, David Bisbal y Bustamante, entre otros nombres destacados del pop español.

En los próximos días Myriam Hernández viajará a Estados Unidos acompañada de todo su staff, músicos y coros para comenzar una nueva gira de conciertos en lo que será el reencuentro con el público presencial tras la cuarentena.

“Me estoy preparando con todos mis sentidos, ensayando, analizando líneas melódicas, estamos trabajando en arreglos nuevos con Jacobo Calderón, nos estamos reuniendo y trabajando con mi visualista e iluminador y todo lo que implica la parte técnica y el proceso creativo de lo que implica una gira, estoy muy feliz, muy contenta, con esos nervios ricos, y muy expectante de volver a los escenarios con público, que es lo que me tiene muy motivada y emocionada” adelanta Myriam Hernández sobre lo que será su nueva gira.

El tour “Sinergia” comenzará el viernes 8 de octubre en el Teatro William H. Mortensen del centro Bushnell de Hartford (Connecticut) y un día después llegará el Teatro Ritz en Elizabeth (New Jersey). El domingo 10 actuará en el Teatro NYCB de Westbury (Long Island) y el lunes 11 en el majestuoso The Beacon Theatre de Nueva York para continuar el viernes 15 en el Lynn Auditorium de la ciudad de Lynn en Massachusetts (cercano a la ciudad de Boston), el sábado 16 en el Teatro Santander & Performing Arts Center de Reading (Pensilvania) y el domingo 17 llegará al Strathmore Music Center en Maryland (cercano también a Washington DC). Posteriormente se trasladará al Estado de Florida para actuar el viernes 22 en el James L Knight Center de Miami, el sábado 23 en el Osceola Performing Arts Center de Orlando y el domingo 24 en el Straz Center de Tampa.

El día 30 de octubre continuará en el Coca-Cola Music Hall de San Juan en Puerto Rico y los días 5 y 6 de noviembre para dos conciertos en el Teatro Nacional de Santo Domingo en República Dominicana.

Nuevas canciones y éxitos incombustibles de la cantante chilena como “Un hombre secreto”, “Te pareces tanto a él”, “Peligroso amor”, “Ese hombre”, “Huele a peligro”, “El hombre que yo amo”, “Ay amor”, “Herida” entre otros sencillos de su sólida trayectoria en la música romántica. La artista ha acreditado 13 de sus singles y 6 álbumes en las listas del Billboard, además tiene el récord como único artista chileno que ha logrado el número uno por singles y ventas de discos en Estados Unidos, entre otros premios y reconocimientos a lo largo de toda América Latina durante su carrera.

Para el año 2022 están confirmados dos conciertos de “Sinergia” en Colombia, el 29 de abril en Bogotá y el día 30 en Medellín, y Movistar Arena en Santiago de Chile para el 22 de junio, entre otras ciudades y países por anunciar.