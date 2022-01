Myriam Hernández se une al ritmo electrónico de Javiera Mena

Javiera Mena presentará a "Dunas" como parte de su quinto álbum de estudio acompañada de Myriam Hernández. Foto: Fernando Gutiérrez

Dos de las voces femeninas más internacionales de la música chilena comparten por primera vez un dueto en “Dunas” un single de base dance pop. La destacada baladista y la cantautora electrónica se preparan para lanzar sus respectivos nuevos discos.

“Dunas es una canción inspirada en el sonido ochentero de Prince. Su letra la hace una canción muy sensual, de hecho, se me ocurrió invitar a Myriam Hernández a cantarla porque sentí que su interpretación queda perfecta en este mood. Habla sobre el deseo, un deseo no concluido, en imágenes del desierto, es sobre ir hacia algo que no está o algo que no tienes” dice Javiera Mena sobre su nueva canción.

Desde sus inicios con el álbum “Esquemas juveniles” (2006) Javiera Mena ha reconocido la importancia de Myriam Hernández en su música, como una referencia femenina y romántica en el cancionero chileno y latinoamericano. Y en los últimos años Javiera había producido versiones para dos de sus éxitos “La fuerza del amor” y “Huele a peligro” que fueron elogiadas por Myriam, revelando una admiración mutua y que ahora se ha convertido en la primera colaboración entre ambas artistas.

Javiera Mena & Myriam Hernández - Dunas (Official Video)

“Dunas” es un nuevo adelanto de lo que será el quinto disco de Javiera Mena, actualmente residente en Madrid, y una de las voces más interesantes de su generación en el pop latinoamericano. Acompañada de Myriam Hernández, voz y compositora con más de treinta años de reconocida trayectoria en la canción romántica latina.

El videoclip de “Dunas” hace un guiño al icónico clip de “El hombre que yo amo” que catapultó la imagen de Myriam Hernández a finales de los años ochenta. Y el pasado sábado la interpretaron juntas en vivo durante un concierto de Myriam en su reencuentro con el público chileno tras el confinamiento.

Javiera Mena se encuentra realizando presentaciones en Perú, Chile, Argentina, México y anuncia para el 2022 un nuevo álbum y su presencia en festivales como Estéreo Pícnic en Colombia, el Ritual Fest chileno y el Festival En Órbita en España.

Por su parte Myriam Hernández viene de presentaciones en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Chile, y se prepara a lanzar su nuevo álbum ‘Sinergia’ producidas por el español Jacobo Calderón, del que ya ha destacado tres videoclips (”Hasta aquí”, “Te quiero, Ti Amo” y “Ya es Tarde”) además con conciertos confirmados en Bogotá y Medellín en Colombia y el Movistar Arena en Santiago de Chile.