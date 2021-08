Myriam Hernández, un canto al empoderamiento

¿Qué nos puede decir de “Hasta aquí”, el sencillo promocional del disco “Sinergia”?

Estoy feliz con este nuevo álbum porque me demoré diez años en conseguir esos temas que me llenaran el alma, simplemente no me enamoraba de las canciones que me enviaban. En esta ocasión nos reunimos con Jacobo, el hijo del productor Juan Calderón, con quien nos conocimos en Madrid (España) y empezamos a trabajar juntos. A su lado surgieron once historias que me tienen feliz, cada una tiene un sentido especial del amor y les puedo decir que Hasta aquí es una canción que yo le pedí porque quería un tema impetuoso, que tuviera una presencia musical poderosa.

¿Qué ritmos se pueden encontrar en “Hasta aquí”?

Esta es una canción alegre, con ritmos latinos, de alguna manera, porque tiene diferentes instrumentos típicos en Latinoamérica, incluidas las trompetas mexicanas. Me fascinó la melodía y la letra la había pedido con un mensaje poderoso para las mujeres y nació esta canción, que habla de una mujer que se siente segura de caminar hacia adelante, que dice “hasta aquí” y toma el centro de su historia. Ha sido tan buena la recepción que me escriben desde diversos países contándome que, luego de escuchar la canción, están dispuestas a dejar una relación tóxica. También pasa que muchas se sienten inseguras, invalidadas y con esta canción se prenden para decir “no más, hasta aquí”.

¿Por qué quiso profundizar en los arreglos de cuerdas y en la música regional mexicano en “Hasta aquí”?

Hace tiempo yo quería tener canciones que fueran muy latinoamericanas, siento que unir ese sonido con lo tradicional o lo clásico podría resultar algo muy bonito y eso fue lo que pasó. De repente, tiene diferentes ritmos en un minuto. Partes de la guitarra, que hace una melodía muy pegajosa y luego llegan otros instrumentos. Obviamente ahí entra el talento mágico de Jacobo Calderón y llega con todo eso que le pedí a dejarlo en forma tangible.

¿Cuál es ese efecto que produce la música para empoderar a las mujeres?

Eso no es luchar, no es una competencia, es primero que todo sentirse segura en conjunto por la igualdad, por tener equilibrio en lo laboral. La música cumple un papel muy importante y definitivamente es mágica, genera fortalezas y siento que es una experiencia de vida, la escuchas y te motivas para cambiar y ser diferente. Siento que lo que dice la canción es un poco lo que tú le aconsejarías a una amiga, y yo quiero ser esa amiga que aconseje, que va en esta lucha caminando con todas las demás.

¿Cómo fue el desarrollo del video de “Hasta aquí”?

Nos reunimos con la productora para tirar líneas de lo que yo quería transmitir a través del video. Eran todos hombres, pero les encantó y se sintieron motivados por la idea de inclinar todo el mensaje hacia las mujeres y esa potencia la podíamos exhibir a través de la música. Sin embargo, esa fuerza tendría que reflejarse también en la imagen, así que pensamos en que sería bonito incluir a otras mujeres en el video para determinar que se trata de un canto, de un himno para todas. En eso también estuvo involucrada mi hija, que es una chica preciosa, muy centrada y, además, muy feminista. Me plantearon hacerlo cerca del mar, así que cuando vi las locaciones, me fascinaron. Tuvimos solo un día de grabación. Solo hombres dentro del equipo técnico, pero todos terminaron cantando Hasta aquí. Qué lindo escucharlos, porque eso quiere decir que el mensaje también les está llegando a ellos.

¿De dónde viene “Sinergia”, el nombre del disco?

Lo llamé Sinergia porque durante el proceso de grabación ocurrieron muchas cosas increíbles y fantásticas, muchas coincidencias entre el pensamiento del productor Jacobo Calderón y el mío. Surgieron también recuerdos de producciones anteriores junto a su padre, Juan Calderón. Con la idea de la portada del disco, con muchas flores en tonos fucsias y rojos, quería simbolizar la presencia de los cuatro elementos y evidenciar lo que significa una sinergia entre el fuego y el agua.

¿Qué tan buen termómetro es “Hasta aquí” con respecto a los otros sencillos que vamos a escuchar en “Sinergia”?

Dentro del disco hay una columna vertebral libre, que es muy mía. Hay diferentes ritmos, también hay canciones que son bastante más modernas y están las clásicas baladas, pero con sonidos más actuales.