Nahuel Pennisi presentó “Vuelve”

¡Amigos! ¿Ya pudieron compartir con alguien mi nuevo video #vuelve ? ¡Pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales! ¡Gracias por acompañarme! 🙌🙌 . . . #desdecasa #amor #nuevosingle #nuevovideo #sonymusic #spotityargentina @spotifyargentina #youtube #nahupennisi #nahuelpennisi