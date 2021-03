Natti Natasha, lista para tomarse el poder con “Las nenas”

La cantante dominicana se unió a Farina, Cazzu y La Duraca para este nuevo sencillo, que tiene un solo objetivo: que la gente lo baile. Además, la artista habla de la importancia del empoderamiento femenino.

Cuéntenos un poco sobre “Las nenas”, su nuevo lanzamiento junto a Cazzu, Farina y La Duraca.

Estoy muy emocionada con esta colaboración, porque es la primera vez que nos juntamos tantas mujeres en un solo tema en el género urbano. Siento que es un avance grandísimo, porque quisimos mostrar que las mujeres podemos unirnos, que no somos rivales, y eso fue muy importante para mí. Yo tenía la idea de hacer esta canción incluso antes de enterarme de que estaba embarazada, así que me enfoqué en hacerlo realidad. Quiero que la gente lo baile y se lo goce.

¿Cómo fue trabajar con Farina?

Siempre he tenido muy buena relación con ella y quería que trabajáramos juntas desde hace mucho tiempo. Cuando pensé en las chicas que quería que hicieran parte del sencillo, en la primera que pensé fue en Farina, porque es muy importante tener buena química con los artistas con los que uno va a colaborar. Es una muchacha muy talentosa, amable, humilde y trabajadora, así que ella se merecía estar en este proyecto.

¿Era tan claro para usted que este año quería un contraste entre un reguetón lento (“Antes que salga el sol”) y uno intenso (“Las nenas”)?

Siento que la gente me conoce y sabe que a mí me encanta la versatilidad, que me aburro si hago una sola cosa. A mí me encanta entrar en géneros diferentes, con sonidos distintos. Disfruto lo mismo haciendo una bachata y un reguetón, incluso una balada, me gusta jugar mucho con la música, y sentí que Las nenas era ese refresh que necesitaba para el 2021.

¿Cómo fue para usted bailar y entregarse por completo en esta canción estando embarazada?

Me pasó algo muy curioso, y fue que cuando me enteré de mi embarazo, se me prendió un no sé qué que me hizo querer trabajar más. Hay un mito que dice que las mujeres no pueden trabajar si quieren formar una familia, y yo me lo creí por muchos años, hasta este momento. Quise demostrar a las demás que sí se puede trabajar, podemos tener lo mejor de ambos mundos. Soy una mujer embarazada que va a perrear antes, durante, y después del embarazo.

Siempre ha sido una abanderada del empoderamiento femenino, ¿cuándo empezó a ser consciente de la importancia que tenía esto para usted?

Pienso que siempre fui muy liberal con lo que quería expresar y no me daba miedo hacerlo. De hecho, la que se impresionó fui yo cuando vi la reacción de la gente con algunas cosas que decía en mis canciones, y aun así seguí haciéndolo, porque para mí, eso fue lo que marcó la diferencia, el no tener miedo. Cuando por fin la gente empezó a aceptar que una mujer también podía comunicar cosas que nos pasan en la vida real, me sentí muy bien. El empoderamiento siempre ha sido una de las cosas más importantes para mí.

¿Cómo ha sido para usted ser mujer en el género urbano?

No ha sido fácil. Este proceso fue cuesta arriba, pero nunca me rendí, porque siempre he llevado el empoderamiento femenino dentro de mí, y cuando me topaba con gente que no entendía eso, igual seguía trabajando, expresándome, y sobre todo, defendiendo quién era yo. A pesar de todos los baches que he tenido que afrontar en el camino, hoy en día digo que todo ha valido la pena.

Desde sus comienzos hizo colaboraciones con iconos del reguetón como Don Omar y Daddy Yankee, ¿por qué en el género urbano es más común la camaradería que en otros?

Hay diferentes tipos de conexiones que uno tiene con los artistas. He trabajado con cantantes que no tienen nada que ver con el género urbano, y todo ha fluido tan bien. Un ejemplo de eso fue cuando trabajé con Josh Favela, y si nos entendimos tan bien fue porque siempre respeté su trabajo y él el mío, aunque quizás no lo entendiera. Tuvimos una buena conexión musical. Siento que esa camaradería y ese compañerismo nacen cuando tú admiras y respetas el trabajo del otro, sin importar el género.

¿Cómo se adaptó a la pandemia?

He llevado este 2021 de una manera muy positiva, a pesar de la pandemia. Yo me enfoqué en trabajar y demostrar que yo como mujer podía hacerlo. Dentro de todo lo negativo de esta pesadilla, vinieron muchas cosas positivas, como acercarnos más a nuestras familias, fortalecer comunicación con personas que son importantes para nosotros, pero, sobre todo, valorar todos y cada uno de los momentos que nos da la vida.