Naty Botero regresa más espiritual

La cantante estrena una canción como regalo a sus hijas, en la que muestra su evolución musical y su capacidad de adaptarse a cualquier género.

¿Cómo nació la canción “Seré la fe”?

Un día, en mi casa en Bogotá, cogí la guitarra y me puse a componer una canción en la que quise enviar un mensaje de esperanza y positivismo. Luego llegó la pandemia y quedó perfecta a la situación sobre lo que necesitamos, a pesar de que tenemos miedo. También quería dedicársela a mis hijas. Me pregunté qué podría escribirles a ellas y que podrían regalarme ellas.

¿Qué cambios en su evolución musical y personal están reflejados en este nuevo sencillo?

Seré la fe es una canción mucho más espiritual para mis hijas y es una letra que normalmente estoy escribiendo. En cuanto a los ritmos, está muy presente el vallenato, porque es un género más autóctono de la Sierra Nevada. Trabajamos con Jaime Alzate para hacer primero un demo en Barranquilla y luego con Mauricio García, en su estudio, terminamos de dar los ajustes. Esto sin el acordeón sería una electrónica, para mí ha sido una gran experiencia trabajar con estas dos personas.

Viene más recargada. Ahora lo hace desde su nuevo hogar, en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cuándo decidió mudarse?

La decisión no la tomé yo, fue solo captar una señal del universo. He vivido en las ciudades más grandes del mundo: en una metrópoli como Nueva York, pero ya no era para mí. Acá tengo la oportunidad de trabajar con los indígenas, con quienes hemos hecho una siembra de más de mil árboles nativos para proteger la naturaleza.

La canción resume varios consejos, ¿de qué se trata?

Los consejos que reúne son los de ser esperanza, por ejemplo, cuando te den odio siempre dar amor. Hay una oración de San Francisco de Asís que resultó ser también inspiración para la canción, donde dice que hay que poner a las tinieblas la luz, de la tristeza la alegría, es como un rezo que le estoy haciendo a Dios y a ellas, mis hijas.

¿Cómo una persona puede encontrar lo positivo en situaciones negativas?

Es importante ver que si está pasando algo malo es porque quizás hay que aprender de eso, ya sea a amar, a crecer, a perdonar. Es ver todo desde la perspectiva del crecimiento y ser agradecido con lo con lo que tiene, la gratitud trae abundancia. Se ha puesto de moda algo de la física cuántica que es que la persona trae lo que quiere y cuando ves algo de forma negativa en eso se convierte, pero cuando lo ves como una oportunidad o un mensaje del universo todo cambia para bien.

Hace algunos años dejó de trabajar con Sony Music. ¿por qué tomó esa decisión?

Yo nunca encajé en Sony Music, porque soy muy ecléctica y no me gusta encasillarme en un solo género. Naty Botero hace música electrónica, aunque todas mis canciones son muy diferentes, cada una refleja los momentos que estoy viviendo, y el lugar geográfico también cambia la música y hace que tenga otros matices. Por eso, ahora me estoy dejando impregnar del lugar en el que estoy y me gusta meterle un poco más de folclor colombiano, porque estoy en Colombia y bien adentro, en la Sierra Nevada.

Parte de la canción dice “quiero ser fuerte como el hierro, suave como un beso, dulce como una flor, quiero traerles alegría a todos los que quiero que bailen a mi alrededor...”.

Es como una contradicción que la mujer, en cierto momento, tenga que ser fuerte como un hierro, porque de cierta manera el hierro es algo que no se puede quebrantar y al tiempo tiene que ser dulce y suave. Para mí ha sido difícil porque siento que he sido una mujer que ha perdido un poco la suavidad por estar en la industria musical, por mantenerme desde muy joven y he sacado adelante mis proyectos en un mundo de hombres, que es muy complicado. Por esa razón, quise decirles esas palabras a mis hijas y que ellas me las dijeran a mí. Al mismo tiempo, es lindo recordar que la dulzura del ser humano no se puede perder.

Ha enfocado su carrera en la búsqueda del empoderamiento femenino...

Estoy en pro de trabajar por las mujeres. Trabajamos de todas las formas para poder empoderar a la mujer y que ella se sienta con las ganas de seguir adelante, porque no se debe hacer algo por los hombres, sino para satisfacerse a uno mismo. También depende de cómo el hombre recoge información de las mujeres. Me he sentido parte de toda esta revolución, aunque no me han hecho sentir menos por ser mujer directamente, el machismo está presente en toda la sociedad.

¿Cómo practica la fe?

En la música y la naturaleza y dentro de eso están mis hijas. Dios me mandó algo tan mágico y el futuro está en sentirme un agente de cambio para el mundo y para mis hijas.

¿Qué otros proyectos tiene preparados en este año?

Este año me van a ver con música muy folclórica descubriendo Colombia, por ahora con el lanzamiento de esta canción que, aunque no suene muy folclórica, tiene unas raíces sobre la fe y la esperanza… eso es mi país, a pesar de todo lo que pueda suceder.

Casa Coraje cumple diez años de haber sido fundada, ¿considera que la palabra “coraje” la define?

Se llama Coraje porque desde muy pequeña he visto cómo mi mamá también ha sacado a sus hijos adelante, ha sido madre soltera y “coraje” me parece que es una palabra que demuestra todo lo que uno puede llegar a ser para que los sueños se vuelvan realidad. Es así como tengo la marca Coraje Shop, donde ayudamos a madres cabeza de hogar, les compramos las mochilas a un muy buen precio para que ellas puedan tener estas ventas de sus productos por el mundo.