María Alexandra Cabrera y su viaje con los arcanos mayores

La comunicadora y escritora acaba de publicar “El camino del tarot”, un texto didáctico y profundo sobre los arcanos mayores. Para ella, los veintidós muestran nuestras sombras y bloqueos, pero también dones y capacidades individuales.

¿Cuál es su arcano favorito?

Todos me han enseñado muchísimo, todos me han ayudado en determinados momentos de mi vida. Sin embargo, si tuviera que elegir hoy uno sería El Carro. Es mi arcano natal y, sin duda, es el que más desafíos ha puesto en mi camino. Siempre está presente, le tengo un enorme cariño y gratitud.

¿Qué tiene diferente su libro “El camino del tarot”? ¿Qué lo diferencia de otros textos que tratan la misma temática?

Cada arcano es un universo, así que no se trata de un libro de definiciones absolutas. El camino del tarot es una invitación a realizar un viaje de la mano de los arcanos mayores y a hacer del tarot una experiencia real de vida. No es un libro con pura información para la cabeza. Si bien se estudia a profundidad el trabajo que propone cada arcano, le plantea a cada lector un trabajo interior profundo. Se cree que el tarot solo responde nuestras preguntas, pero no es cierto. Los arcanos también formulan las suyas. Por eso los lectores encontrarán preguntas que les hacen los arcanos y las cuales los ayudarán a develar creencias, patrones y a conectar con el pedido del alma. También conocerán el cristal con el que pueden integrar el estado de conciencia de cada arcano y una serie de ejercicios prácticos y creativos, meditaciones y actos simbólicos para llevar el tarot a la acción y hacer de este viaje una experiencia de transformación real. Además, encontrarán varias propuestas de lecturas para que aprendan a preguntarle al tarot desde un enfoque terapéutico y espiritual, y a utilizar la guía de los arcanos en su vida cotidiana.

¿Cómo surgió la idea de “El camino del tarot”?

Desde hace muchos años sentí el deseo de escribir un libro sobre tarot que realmente les permitiera a los lectores integrar el trabajo que nos proponen los arcanos y entender que el tarot es un regalo espiritual y un camino sagrado. La semilla estaba sembrada, pero no era algo en lo que pensara continuamente. Así que diría que todo surgió cuando Carolina Vegas, editora de Planeta, vio algunos videos míos en redes sociales y me llamó en noviembre de 2019 para proponerme escribir un libro. Aunque llevaba muchos años trabajando con el tarot, había abierto una cuenta en Instagram hacía tan solo tres semanas y empezaba a hacer público lo que hacía. Creía que debía tener millones de seguidores en las redes antes de que la posibilidad de escribir un libro se presentara, pero la vida siempre nos sorprende. Cuando estuve lista, y me animé a seguir el pedido de mi alma, apareció la oportunidad.

El tarot es una herramienta de sanación. ¿Puede explicar esta afirmación?

Lo es porque te ayuda a verte y a reconocerte. Una lectura de tarot terapéutico te lleva a comprender lo que estaba oculto en tu inconsciente desde la luz de una nueva conciencia. Te muestra qué te ha impedido conseguir lo que anhelas, cuáles son los patrones que se repiten en tu vida y para qué, qué creencias limitantes heredaste de tu genealogía, dónde están tus bloqueos y nudos, y qué puedes hacer para elegir de nuevo y hacerte responsable de tu destino. Sin embargo, el tarot no es una herramienta invasiva, te llevará tan lejos y tan profundo como tú lo permitas.

En su libro escribe sobre cinco mitos sobre el tarot. ¿Puede anticipar uno o dos a nuestros lectores?

Los dos más grandes: el tarot es adivinación y el tarot es brujería.

¿Cuáles son los misterios de los arcanos mayores? ¿Por qué le apasiona estudiarlos?

Con el tarot no puedes conocer el futuro, pero sí puedes conocerte a ti mismo. Los arcanos mayores plantean un camino de evolución espiritual. Nos invitan a conocernos y a trascender la dualidad para recordar la luz que somos. Transitar este camino es para valientes, para aquellos que están dispuestos a verse, a soltar viejas estructuras de pensamiento, a despertar su potencial y a recordar quiénes son realmente. Es apasionante trabajar con los arcanos porque ayudan a develar, de una manera muy rápida y concreta, qué sucede y qué podemos hacer para enfrentar determinadas situaciones en la vida.

¿Cualquiera puede leer el tarot o necesita desarrollar una aptitud?

El tarot es para todos. Es un regalo de luz para la humanidad. No es para personas especiales o con ciertos dones. Por supuesto, hay que estudiarlo mucho, pero también se necesita una buena dosis de creatividad, intuición y juego. Es como cuando aprendes un nuevo lenguaje, solo que este es un lenguaje basado en imágenes, colores, arquetipos, símbolos, números y mitos.

¿Por qué los escépticos deberían darle la oportunidad al tarot?

Porque el tarot es luz. Este libro puede ayudarlos a realizar un profundo proceso de despertar espiritual y potenciar el desarrollo de una estructura de pensamiento más libre y expansiva. Los invito a quitarse todas las creencias erróneas que tengan sobre esta herramienta y permitirse conectar con la sabiduría de los arcanos, que, como dije antes, son nuestro espejo.

¿Cuáles son los ejercicios que sugiere en su libro?

Tendrán que leerlo para descubrirlos. Hay más de 66 ejercicios para integrar los arcanos y experimentarlos en la vida cotidiana.

¿Qué ha aprendido con el tarot, sobre todo en este tiempo de incertidumbre?

Que siempre podemos elegir de nuevo. Pero también la importancia de vivir alineados con nuestro corazón, de confiar en la luz que nos sostiene y de ser valientes para escuchar el pedido de nuestra alma.