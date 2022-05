Nazareno: ¿Qué dice la nueva canción de Farruko tras su conversión religiosa?

Recientemente, el cantante ha hecho público su interés por la religión y por dar nuevos mensajes en sus canciones. Foto: Farruko

Una nueva canción lanzó el cantante puertorriqueño Farruko, quien en febrero, en medio de un concierto, anunció su conversión religiosa e hizo del evento una alabanza a Dios, en la que pidió perdón por sus canciones que podrían incitar a los excesos.

“Nazareno” es la primera canción que el cantante urbano publica luego del anuncio y tal como se esperaba, la dedicó a la conversión religiosa de la que ha estado hablando en sus últimas presentaciones.

En la canción se refiere a las fiestas, las drogas y los excesos que acompañan la fama, así como a la hipocresía de las personas que solo están en los buenos momentos y la fiesta. Esto le da pie para afirmar que el reconocimiento es efímero y que en medio de eso se dio cuenta de que Dios era la salvación y la felicidad.

Pese a que cambia el mensaje, el video no dista de los que ya ha realizado anteriormente, pues en él se ven mujeres voluptuosas que protagonizan la escena, hasta que el cantante se encuentra con el “Nazareno” y decide apartarse.

Farruko - Nazareno (Official Video)

En medio de su conversión, Farruko ha indicado que aunque ha logrado el éxito material, no se sentía completamente conforme con esto. “Tuve la canción número uno del año, el año pasado gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, mis hijos no podían verme, yo no podía ver a mis hijos. Destruí mi primera familia, le hice daño a otra muchacha que me quiso y aceptó tal y como yo era”, señaló en medio del concierto en el que anunció su entrega religiosa.