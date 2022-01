Nelson Estévez, cuatro décadas de música tropical

Nelson Estévez tiene una agenda llena de proyectos, además de un ambicioso plan de comunicación y mercadeo adaptado a la era digital./ Cortesía

¿Cómo nació JN Music?

Empezamos con una pequeña casa de discos. A los dos años comenzamos a hacer producciones que llegaron por casualidad. En las dos primeras no tuvimos éxito, como es lo normal; nada más vendimos dos discos. A partir de ahí duramos un par de años trabajando en la casa disquera. Después tuvimos un disco que se llama Rin rin, con el cual obtuvimos mucho éxito. De ahí en adelante firmamos a Artillería y otros tantos como Kinito Méndez, Rikarena. Llegaron varios artistas de merengue y más tarde firmamos a artistas de salsa. También incursionamos con la bachata y le dimos un cambio a este género, que era un sonido más de pueblo a una bachata más internacional. Compramos un sello que se llamaba MP y llegó Coco Récords. Acabamos de firmar todos los derechos de Aventura y Romeo Santos.

¿Qué lo hizo continuar al frente de una disquera a pesar de los tropiezos?

Tuvimos la suerte de ser muchachos jóvenes en aquella época. Hemos ido cambiando con los tiempos. Fuimos el primer grupo de disquera independiente en sacar el primer CD cuando se cambió de casete a disco compacto. Nos hemos basado en cada época y eso nos ha ayudado a mantenernos. Muchas disqueras se fueron del negocio entre del año 2007 al 2014, porque fue un año muy difícil para la música.

¿Cómo han aprovechado los cambios en la tecnología para mantenerse vigentes por cuarenta años?

Antes debíamos viajar de país a país para llevar el face to face. Hoy tenemos la suerte de que a través de internet y las redes sociales yo te puedo enviar a todas las radios de todas las emisoras presionando una sola tecla. Nos hemos sabido quedar, unos por cabeza dura y otros porque no sabemos hacer otra cosa. Antiguamente, era un problema para cobrar las regalías y hoy día las tienes automáticamente en tu banco. El artista ahora puede ver lo que han sido sus ventas, lo que tiene y no está adivinando. Eso le da más seguridad a ellos y a nosotros.

¿Qué significan los nombres de artistas como Eddie Herrera o Rikarena para la disquera?

Eso nos ha ayudado muchísimo. Artistas como Eddy Herrera, Kinito Méndez, Álex Bueno son algunos de los que tienen con nosotros más de veinte años. Nos ven como una entidad y les genera seguridad para poder firmar a otros artistas. Tito Rojas permaneció con JN hasta el día de su muerte.

¿Qué debe tener un artista para firmar con esta compañía?

Con tantos años ya uno tiene un equipo de trabajo, productores, arreglistas y cuando hay artistas que envían algún demo o una muestra nos reunimos con promotores y ahí vemos si tiene talento, entonces uno los firma. Algunos de ellos fracasan y a otros les va bien. En la música hay que tener cuidado porque solo el 2 % de ellos tienen éxito y la competencia es una las más grandes que hay a nivel mundial. Muchas veces ocurre que se saca un álbum de diez o doce canciones y ninguna pega o quizá solamente una.

¿De dónde surgió el gusto por tener una disquera solo de música tropical?

Mi hermano y yo somos del Caribe dominicano. Todo eso lo llevamos en la sangre. Creo que vamos a morir en esto porque es lo que nos gusta. Cuando trabajas en la música, ya sea arreglista, productor, periodista, considero que es difícil salir.

¿Qué proyectos vienen en este 2022?

Sergio ganó el Grammy con un disco nuestro, así que estamos bien activos. Tenemos un muchacho muy fuerte que se llama Santos con un tema que se llama Báilame despacio. Recién firmamos a un chico colombiano y tenemos muchos proyectos para este año.