Nia Sierra renace con “Que el ritmo no pare”

La artista vuelve con un sencillo que invita a continuar con los sueños y no dejarse rendir. La canción fue compuesta por Gotex, Migueman, los cartageneros Criss y Ronny, y Nia.

Después de cerrar el 2020 con el sencillo “Verano”, canción producida junto a Dj Maff, integrante del colectivo La Company, quienes han sido productores de artistas como Karol G, Maluma y Madonna; la cantante Nia Sierra presenta su nuevo tema titulado “Que el ritmo no pare”.

Compuesta por Gotex, Migueman, los cartageneros Criss y Ronny, y Nia, y producida por Dj Maff, este nuevo sencillo propone una especie de juego de poder donde la mujer es la que tiene el control y es la que decide, pero todo sucede dentro de una atmósfera divertida, donde hay mucha química, complicidad, conexión y mucha sensualidad.

“El feat con Criss y Ronny en ‘Que el ritmo no pare’ logró plasmar esa idea de mostrar lo que sucede en la mente con esos pensamientos ocultos que ocurren en medio de un momento de seducción.”

Que El Ritmo No Pare - Nia Sierra ft Criss y Ronny - (Video Oficial)

Aunque esta es una canción que invita a la fiesta, Nia Sierra busca conectar con las personas por medio de las melodías y las letras de sus canciones, que en su mayoría están inspiradas en momentos de su vida, algunos llenos de dolor, otros de alegría y otros como en esta canción llenos de superación y fuerza.

“Mis canciones son como una especie de radiografía de momentos de mi vida, así si bien con mi canción ‘LOW’ quise poder darle un nuevo significado a eso de tocar fondo – ‘vamo´a darle Low’ sabiendo que lo único que me quedaba era subir y por eso en un punto iba a recuperar esa energía vencedora; ahora lo que quería era sentir que nada ni nadie podría volver a detenerme, volver a ponerme abajo, interponerse en mis sueños y hacerme sentir que no merecía un lugar. Y de ahí, de ese sentimiento nació ‘Que El Ritmo No Pare’”, comenta Nia acerca de este sencillo.

Además, con este sencillo Nia quiere hacerle llegar a las personas ese mensaje de no dejarse arrebatar los sueños, ni olvidarse de quiénes realmente son por comentarios malintencionados para que nadie ni nada los detenga en su camino.

“La vida sigue, el ritmo no para y depende de nosotros volver a levantarnos de nuevo más fuertes, con más aprendizajes. Porque a pesar de haber tocado fondo me di cuenta que siempre podría recuperar nuevamente quien era, tan sólo con visualizarme como esa mujer llena de poder, capaz de reconstruir sus sueños”, enfatiza Nia Sierra.

Después de este lanzamiento Nia sorprenderá con otros temas con los que poco a poco seguirá revelando detalles de su historia, los cuales han marcado su vida y la han convertido en una mujer fuerte, consiente y capaz de llegar a lo que quiere y lo más importante ser esa mujer que hoy motiva a otros gracias a un episodio de su vida que en vez de hundirla, la llevó a la cima.