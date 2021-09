Nia Sierra, renaciendo como artista

¿Cómo llegó “Que el ritmo no pare”'?

Parece una continuación de las canciones que venía haciendo, las cuales siempre son un poco de lo que estoy viviendo, y en ese momento estaba tratando de recuperar realmente quién era y no quería que nada me detuviera o ningún obstáculo se interpusiera en mi camino.

¿Por qué esta canción simboliza el renacer de Nia Sierra?

Siento que en este momento emocional en el que me encuentro quiero compartir con las personas el mensaje de que se puede salir adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de las críticas o los prejuicios. En mi caso, fui Señorita Caldas, entonces el tema de la belleza te dice que no puedes ser ni talentosa ni tan inteligente, y que no tienes más nada que ofrecer. Pero quiero ofrecer mi música y ser ejemplo para esas personas que en algún momento de sus vidas les han dicho que no pueden salir adelante con sus sueños.

¿Cómo fue el proceso de composición del sencillo?

La música ha sido una forma de exorcizar sentimientos, y esa canción nació en un principio del deseo de recuperar mi poder personal y a partir de ahí crear una mujer diferente, y quería que hubiera una contestación, fue en ese momento cuando hablé con mi productor, él tuvo la idea de mandarles la canción a Criss y Ronni. En el momento en el que ellos hicieron su parte, dije que fue una excelente colaboración.

Ha dicho que las canciones son una especie de radiografía de su vida, ¿qué muestra esta canción, por qué momento estaba pasando?

Es una especie de empoderamiento, estaba pasando por un momento emocional terrible, pero eso era lo que necesitaba decirme a mí para comprender qué era lo que tenía que hacer. Ahora que estoy mucho más feliz, sí quiero mostrar ese lado vulnerable mío y lo voy a hacer con esas canciones que compuse antes de iniciar esta etapa. Es el momento de mostrar esa parte que antes no tenía, la fuerza emocional para hacerlo.

Que El Ritmo No Pare - Nia Sierra ft Criss y Ronny - (Video Oficial)

El video muestra acciones como arreglar vehículos y conducir motocicletas, ¿qué mensaje busca con esto?

Quería sentirme muy fuerte, mostrar esa fortaleza femenina haciendo algo que al parecer es exclusivamente para los hombres, de hecho, en mi video los hombres son los que se varan y soy la que llego a rescatarlos. Se trataba justamente de eso, y desde el momento en el que terminamos la canción dije que debíamos mostrar motos, porque a mí me parece supersexi manejar, es un tema de control y mucho poder.

Además, el video muestra un poco de animación, ¿por qué esa decisión?

Le hablé a mi productor, le conté la idea que quería un poco de ese juego y creó una atmósfera muy alegre con mucha competencia de rivalidad. La idea era ponerle una animación para darle un giro más interesante, y creo que son exactas porque son una copia de Criss y Ronni y mía.

Fue Señorita Caldas, ¿cómo influyó o afectó en su carrera musical?

Siempre creí que ese estereotipo iba a estar presente afuera, es algo que está en nuestra cultura, como que lo primero que creemos de una reina es que es poco inteligente, por eso siempre hacemos esas preguntas al final para ver quién dice cualquier tontería, pero es un momento de mucha presión. Sentí desde el momento en el que participé que iba a poder romper estereotipos, conocer otras cualidades más allá de la belleza y rompí esos estigmas afuera, pero en mi círculo cercano no lo hice. La persona con la que estuve me dijo que solo había estado conmigo porque le subía el ego, porque había sido reina de belleza y que no tenía más nada que ofrecer. Fue un choque fuerte, por eso creo que mi historia puede ayudar a muchas personas para no sesgarse sobre lo que digan de nosotros, a pesar de que sean tan cercanas.