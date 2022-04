Nía Sierra, un ritmo que no se detiene

Nía Sierra quiere mostrar el empoderamiento femenino a través de su música. / Iván Muñoz

A Nía Sierra siempre le picó el bichito de la música. No viene de una familia musical ni recibió clases, pero sentía que algo más grande le decía que su camino era ese. A ella la música la eligió y no al contrario. Creció escuchando a Nino Bravo, de ahí que sienta que tiene un alma vieja, el gusto por la salsa lo heredó de su padre. Por gusto propio recurría a Taylor Swift o Michael Jackson. Escuchar música de diferentes partes del mundo la hizo encontrar su lugar propio. No duda en citar la frase: “No eres de ninguna parte del todo, pero eres de alguna parte en todo”. Desde esa pasión, comenzó a trenzar su camino, aun contra viento y marea.

Su nombre de pila es Estefanía Sierra Martínez. Aunque la música siempre le hizo el llamado, no fue hasta después de 2018, cuando representó a su departamento en el Reinado Nacional de la Belleza como señorita Caldas, cuando decidió que dedicarse de lleno a la música sería su nuevo rumbo. A partir de ese momento debía a comenzar a construir a Nía Sierra, la artista. Romper estereotipos culturales asociados a la belleza, parece ser idea del siglo XX. Sin embargo, la idea no está muy alejada, cuando a Nía le dijeron que una reina no llegaba a ser más que “una cara bonita”... actualmente es compositora e intérprete, dos capacidades que la definen como una artista integral.