Nicole: “No necesitamos ser héroes para ser valientes”

¿Cuál es el concepto que quiere enviar con la canción “Valientes”?

Esta canción está inspirada en la fuerza interior que tenemos todos. En creer en salir adelante a pesar de todo, en luchar por la familia, por los sueños y los desafíos personales, el comenzar una y otra vez, en superar el dolor de las pérdidas, etc. No necesitamos ser la caricatura del héroe para ser valientes.

¿Cómo fue el proceso de creación y producción de este sencillo?

La compusimos con Pablo Stipicic, también productor del disco en el inicio de la pandemia, entonces fue un trabajo desde casa enviándonos ideas y archivos de audio. Fuimos logrando una base que la gente pudiera bailar, pero con una melodía y letra que lleven a un lugar emotivo. El video de Valientes fue dirigido por Javiera Eyzaguirre. Siempre es un desafío hacer un registro visual de una canción, en este caso cuatro minutos para contar su historia. Quedé muy contenta, porque logró transmitir la emoción de la canción, pudimos retratar distintos momentos difíciles que vivimos. El separarse de tu pareja, el perder a un ser querido, el enfrentarse a uno mismo, las discusiones o violencia intrafamiliar, la depresión, etc.

¿Cómo ha vivido tu carrera musical desde que tiene su propio sello musical?

He aprendido mucho, el comprender que un proyecto artístico tiene muchas aristas para llevarlo a cabo. El armar equipos ha sido bien importante en estos años. Y, por supuesto, no abandonar lo más importante: intentar hacer las mejores canciones que me inspiren y puedan conectar con otros.

¿Qué se siente tener una carrera musical de más de 20 años y haber empezado a los 12 años?

Siempre lo he sentido como un regalo. El saber desde niña cuál es mi pasión, poder desarrollarla todos estos años y vivir de la música es algo de lo que estoy muy agradecida.

Tuvo la oportunidad de hacer una producción con Gustavo Cerati, ¿cómo fue esa experiencia con él?

El trabajar con Gustavo Cerati, ídolo desde muy niña, fue algo que nunca olvidaré. Aprendí mucho de composición, grabación e interpretación con Gustavo. Fue muy generoso y respetuoso de mi trabajo.

¿Cuál es su visión a largo plazo de la industria musical más los cambios derivados por la pandemia?

Poco a poco se irán retomando los conciertos y podremos tener los aforos completos. Eso esperamos todos. Sin duda que de momentos difíciles de cambios y quiebres surgen nuevos y profundos proyectos artísticos que relatan y cuentan lo que vive y siente la gente.

¿Qué consejo le daría a alguien que apenas está empezando en la industria?

Que la constancia es la base del crecimiento artístico. No darse por vencido al primer tropiezo. Que lo más importante es saber cuál es su pasión y que el éxito sea la consecuencia de poder desarrollar y compartir esa pasión.

¿Qué se viene para Nicole ahora?

Terminar el nuevo disco Claroscuro, que saldrá en el primer semestre de este año. Y seguir promocionando Quédate y Valientes, los dos primeros adelantos del disco.