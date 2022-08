Nik Salazar explora su lado sensible con “Maldito despecho”

La base musical estuvo acompañada y grabada en el estudio del reconocido mariachi de Ricardo Torres, uno de los más importantes del país y que ha trabajado con artistas de la talla de Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, entre otros. Foto: Cortesía

Tras el éxito de “Ardíamos”, primer sencillo de su más reciente álbum “Magma” que suma más de 200k reproducciones en las diferentes plataformas musicales digitales, Nik Salazar, ahora, nos muestra una faceta romántica y ranchera con el segundo sencillo de su trabajo discográfico.

”Maldito Despecho” es el nombre de la canción que al ritmo de bolero mariachi pretende acompañar a todo aquel que vive los momentos difíciles y desoladores del despecho, una canción sentida y visceral que nace desde las propias vivencias de Nik y en el que plasma sus sentimientos más profundos tras una ruptura amorosa.

“Es una canción que narra el desespero que estaba pasando en medio de una tusa; por eso el género que mejor iba a representar ese sentimiento iba a ser el bolero mariachi, un género musical que, aunque nunca me había atrevido a experimentar, es con el que sentí la necesidad de hacerlo y al final me divertí mucho explorándolo”, comenta Nik Salazar.

La base musical estuvo acompañada y grabada en el estudio del reconocido mariachi de Ricardo Torres, uno de los mariachis más importantes del país y que ha trabajado con artistas de la talla de Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Marbelle entre otros grandes del género popular y que ahora pone un tinte especial a “Maldito Despecho”, acompañando la producción y los arreglos musicales también estuvo a cargo el productor musical Juan Black.

“Maldito Despecho” es el sencillo más reciente que se desprende de su álbum Magma ¿Cómo podemos definir esta canción?

Es un bolero mariachi, compuesto por mí y producido por Juan Black. Es una canción que narra el momento más vulnerable y desafiante del despecho que viví después de la ruptura de mi última relación.

Sabemos que la canción nace desde una experiencia personal ¿Cómo fue el proceso de composición de esta canción y qué significó para usted materializarla en este álbum?

El proceso de composición fue difícil, tuve que revivir ese dolor tan fuerte que sentí durante ese momento de mi vida, pero a la vez fue un proceso positivo, pues me permitió hacer una especie de catarsis y sanar, y por eso fue tan importante para mí y tan liberador.

Esta canción se realiza junto al Mariachi de Ricardo Torres, uno de los mariachis más reconocidos del país y que además ha trabajado con grandes estrellas del género popular y mariachi, ¿Qué significa para usted este encuentro y cómo se da?

Fue un honor haber podido trabajar con Ricardo, pues es, sin duda, uno de los mejores trabajando este género. Yo nunca había hecho una canción de este estilo, y me prometí que, si me iba a arriesgar, tenía que ser cómo se debe, haciendo algo digno del género, así que le pedí a mi productor, Juan Black, que me ayudara a hacerlo posible, y ahí fue donde me conectó con él.

La música popular es uno de los géneros más aclamados en Colombia ¿qué se siente hacer parte de este género ahora parte de su repertorio musical?

Siento la responsabilidad de poder hacerle honor, pero a la vez quiero demostrar que un artista no tiene por qué estar encasillado en sólo un estilo musical; si la canción es buena, viene de un lugar honesto, y la interpreta con sentimiento, es válido.

Este sencillo llega de la mano de su más reciente álbum “Magma”, un trabajo discográfico visceral en el que reúne emociones y experiencias de su vida personal, ¿Por qué reflejar estos sentimientos en este álbum?

Venía de hacer música solo por hacer música, por encajar o seguir una tendencia, y ya no me estaba sintiendo auténtico con lo que sacaba, por eso decidí hacer una pausa y reflexionar; coincidencialmente estaba atravesando por un momento de mucha carga emocional y sentí que la mejor forma de tratarlo era escribiendo y exteriorizándolo a través de esas canciones; por eso se llama “Magma”, porque sentía que mis emociones estaban ardiendo como el magna de un volcán, y necesitaban salir.

¿Cómo fue el proceso de composición de cada una de las canciones de “Magma”?

Fue muy diferente para cada canción, en unas me demoré más que en otras, pero lo bueno es que ya tenía muy claro lo que quería plasmar, el concepto y el estilo de cada una, así que eso ayudó a que el proceso fuera algo más ágil, sin embargo, mi perfeccionismo le hizo contra peso y lo terminó demorando un poco más jeje.