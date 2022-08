“Nito” Mestre: un “chico” de 70 años que cumple 50 en el rock

Nito Mestre celebra 50 años de presencia en la música con el show “Mi vida en canciones”. / Archivo particular

Carlos Alberto Nito Mestre, cantautor argentino que recientemente cumplió 70 años, es claramente una de las leyendas vivas de la música latinoamericana, más propiamente de lo que se ha denominado en el universo musical como rock en español. Nito Mestre, como es conocido en el mundo artístico, comenzó desde hace cinco décadas a escribir su historia profesional con la conformación del grupo Sui Generis, al lado de Charly García, también legendario músico argentino.

(Le puede interesar: Kate Bush y el caso de “Running up that Hill”)

Para celebrar el cumpleaños número 50 de su trayectoria, Mestre ha querido no solo cantar, sino contarles a los muchos seguidores regados en toda Latinoamérica y otros lugares del mundo su travesía artística a través de un álbum al que tituló Mi vida en canciones.

En charla con El Espectador, el rockero apuntó que “le pusimos así porque es un espectáculo donde, aparte de ser un show musical, claro, también voy a contar cómo empezó todo. Entonces, por ejemplo, comienzo a cantar y de repente les puedo contar una anécdota de esa misma canción, o les puedo narrar lo que estaba pasando en mi país en distintas épocas, o lo que me pasaba a mí: tal vez alguna intimidad que la gente no conozca. Con todo eso lo que hago es contarles buena parte de mi vida”.

(Lea también: Gilberto Santa Rosa, siempre en la sana encrucijada de la salsa)

Además, el cantante reconoció que todos estos años de carrera artística han estado plagados de cosas positivas y satisfactorias. “Cuando recorro todas esas historias me doy cuenta de que evidentemente en la vida me han pasado muchas cosas agradables”.

Sin embargo, es consciente de que, asimismo, no han faltado los malos momentos y las vicisitudes propias de este oficio; calamidades o tropiezos que ha sabido sortear, según señaló, con “una dosis bastante grande de humor, porque la vida es así y así hay que enfrentarla: he tenido muy buenos momentos y también otros tantos dramáticos. En este caso, como lo que estoy es festejando, lo estoy haciendo con un enorme agradecimiento, sobre todo al público, pues no estaría cumpliendo estos 50 años si la gente no me hubiese acompañado todo este tiempo. Esto, por lo tanto, se lo dedico a toda esa gente”.

(Le recomendamos: Valary, la artista colombiana que le canta a la vida y al amor)

Nito Mestre es, por decirlo de algún modo, un pasajero de privilegio en un largo viaje musical: comenzó un camino, muy joven, con el entusiasmo y los latidos propios de una pasión, acompañados con el talento necesario, pero seguramente sin la sospecha de que su carrera iba a durar mucho más de lo que duran la mayoría, y por supuesto sin la pretensión de agrupar a tantas generaciones que se han ido embarcando en esta aventura que ya cumple medio siglo.

A pesar de ello, el músico siempre tuvo claro ciertos propósitos por los cuales seguir trabajando. “Creo que una de las cosas que siempre intentamos, a través de la música, fue generar un acercamiento de generaciones: que los padres se juntaran con los hijos y tuvieran algo más de qué hablar distinto al fútbol, que es en muchos casos lo que pasa en Argentina. Otra cosa importante tiene que ver con una cuestión innata, que es esa rebeldía que nos llevaba a luchar por la libertad, sobre todo por la libertad de expresión”.

(Además: Thomas Ospital, desde las iglesias hacia el mundo entero interpretando el órgano)

Canciones muy recordadas de su paso por Sui Generis, repartidas en ocho discos (cuatro de estudio y cuatro en vivo), como Necesito, Rasguña las piedras, Confesiones de invierno, Instituciones, Canción para mi muerte, entre otras, son parte del repertorio musical con el que, en este caso junto a Charly García, Mestre se convirtió desde sus inicios en uno de los artistas más respetados de su país y el resto de Iberoamérica.

Además de su participación en esta agrupación, que terminó en el año 1975, Mestre formó parte de otros proyectos colectivos, como PorSuiGieco, en 1976, en el que también se encontraba Charly García, junto a Raúl Porchetto y León Gieco. De 1977 a 1979, Nito Mestre integró Los Desconocidos de Siempre, siendo esta su última experiencia como miembro de un grupo. Su carrera como solista, iniciada en 1981, también ha sido bastante reconocida, con un total de 11 producciones discográficas, entre las que se encuentran éxitos como Fabricante de mentiras, Y las aves vuelan, Algo me aleja, algo me acerca, Distinto tiempo, Como aliento de mi vida, entre otras.

(También: “Gobiérname”, el nuevo sencillo de Diamante Eléctrico con tintes de funk)

Canciones muy apreciadas por el público que ha seguido su carrera musical y que dentro de poco va a tener la oportunidad de disfrutarlas en los conciertos que brindará el músico argentino. Colombia, por supuesto, es parte de la gira: Nito Mestre hará su presentación en el país el próximo 2 de septiembre, a las 7:00 p.m., en la sala del teatro ABC, en Bogotá.

Con respecto a lo que pueden esperar los asistentes, en términos musicales, Mestre comentó: “Tenemos una lista de las canciones que más nos gusta tocar, combinada con los temas que más les gusta escuchar al público. No llevamos un orden cronológico, más bien el orden lo motiva lo que sucede durante el show, y lo que voy contando tampoco lo tengo anotado, simplemente lo llevo dentro de mí”.

(Lea también: Siam presenta su nuevo sencillo, “La cuenta”)

Otro adelanto que reveló el artista tiene que ver con un invitado especial con el que va a estar la noche de su presentación en la capital del país. “El invitado es Andrés Cepeda, a quien conozco desde que era muy chico. Lo conocí cuando salió su primer disco, me gustó mucho y entonces le mandé un correo felicitándolo, él no lo podía creer, porque se crió con Sui Generis, y a partir de eso nació una encantadora amistad”.

Un chico de 70 con un corazón de 20

No cualquier artista, en ningún campo, tiene la posibilidad afortunada de celebrar 50 años de carrera profesional. Sin duda, un triunfo: tanto a nivel artístico como personal. Nito Mestre, fundamentalmente, lo ha logrado por su talento musical y quizá por una razón igual o más poderosa: su pasión y entusiasmo por seguir haciendo música tal como lo hacía en sus primeros años de juventud.

(Además: Muse estrena su álbum “Will of the People” con un sonido transformador)

“Sigo siendo el mismo chico que disfrutaba hacer música, un chico que ahora tiene 70 años, pero que tiene un corazón de 20. Sigo disfrutando de los shows enormemente y me siento muy satisfecho, además de poder escuchar a mucha gente que se acerca y te dice cosas como: ‘Qué suerte que vine a este concierto, que no me lo perdí, porque la pasé muy bién y fue muy emocionante’. Y digo: tarea cumplida”, concluyó el rockero.

Nito Mestre en Colombia. Septiembre 2 a partir de las 7:00 p.m. Teatro ABC (Bogotá). Información y boletería: Tuboleta.