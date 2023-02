Chuty: “No puedo pretender que los aficionados de Colombia prefieran que yo gane”

Sergio Castro Gisbert (Chuty) inició su carrera en el freestyle en 2008. Foto: Jacobo Medrano/Red Bull... - Jacobo Medrano

El pasado 18 de enero, el “freestyler” español Sergio Castro Gisbert, más conocido como Chuty, anunció su regreso a la competencia de Red Bull Batalla tras seis años de ausencia. Este año buscará el tricampeonato de esta competencia en su país. Es el favorito y, si lo logra, en diciembre estará en Colombia disputando el mundial de la especialidad.

Sus triunfos hablan por él: bicampeón nacional de Red Bull Batalla, tetracampeón internacional de God Level, tricampeón internacional de Supremacía, bicampeón internacional de Batalla de Maestros y tricampeón nacional de FMS, son algunos de los títulos que ha cosechado en su carrera desde que comenzó en 2008.

La búsqueda de ese título internacional no es la principal causa de su regreso. Tampoco se trata de un último baile para dar lugar a una retirada, como se especulaba en redes sociales. La motivación es mucho más personal y va más allá del “freestyle”.

¿Qué lo motivó a volver?

Todo esto empieza con una muy mala noticia familiar. Le detectaron cáncer a mi padre a mediados del pasado año. Nos enteramos de que se encontraba en estadio 3, teniendo en cuenta que estadio 4 ya es metástasis. Los médicos nos recalcaban que había que tener el mejor de los ánimos y afrontarlo con actitud positiva, siguiendo todo lo que nos recomendasen porque, por suerte, se había pillado un poco a tiempo.

Le recomendamos: Chuty y cuando a dios se le antoja hacer freestyle

En la última revisión, meses más tarde, le dicen a mi padre que el cáncer prácticamente ya no aparece en las pruebas, pese a que tenga que seguir periódicamente reconocimientos. La reflexión que yo hago es que ese tiempo se ha logrado conseguir gracias, en parte, a que mis padres no están trabajando todo el día, como antes estaban, y no habrían tenido un hueco para hacerse esas pruebas de no ser por mi posición en el “freestyle”.

¿Cómo piensa que lo recibirá el público en su regreso?

Entiendo que cada uno lo puede tomar a su manera. Esto siempre pasa en todas las disciplinas, y esta no va a ser diferente. Habrá gente a la que hará mucha ilusión y es esa gente por la que lo hago, incluso gente que ya no siga tanto el “freestyle”, pero que en su momento quería verme en Red Bull.

Y supongo que también habrá parte del público que lo verá mal y se inventará conclusiones y motivos por los que vuelvo. Hay formas de asimilar las noticias y siempre ocurre que en cualquier acto público, comunicado que damos o competencia que vamos, hay gente a la que le parece bien y gente a la que le parece mal. Habrá incluso quien piense que quiero dar pena.

La suerte es que tengo una carrera larga. Llevo desde 2008 en el circuito y no tomo decisiones en función de la gente. Siempre lo hago en función de lo que creo que es mejor y lo que me nace, y lo que me nace ahora mismo es competir.

¿Cómo se prepara para su regreso a esta competencia?

Competir en Red Bull no es fácil para nadie, pero creo que mi caso es diferente. Todo lo que no sea ganar la Red Bull al completo se consideraría un fracaso, y lo entiendo.

Le podría interesar: Adolfo Pacheco, una hamaca grande y un sombrero vueltiao

En 2020 participé porque no estuve en FMS y en el contexto pandémico no había más competencias. Además, al no haber más regionales, era más atractivo y así mis seguidores podían verme competir. Me animé, aunque finalmente no pude por los motivos que conocemos, pero ese año tenía mucho más tiempo.

Red Bull requiere tiempo para prepararse física y mentalmente, sobre todo en mi caso por todo lo que se espera de mí, pero este año no voy a poder llegar igual que en 2020. En aquel año solo estaba mentalizado para Red Bull y este año incluyo Red Bull dentro de mi circuito de “freestyle” y del resto de compromisos. Pese a ello, trataré de hacerlo lo mejor posible. No quiero que la gente me vea volver, quiero que se divierta y disfrute del nivel que puedo dar.

¿Cuál es su objetivo?

Dentro de la competición, y fuera de la competición, hay muchos objetivos. No voy a pasearme, voy a intentar ganar todo. Pero tampoco se trata solo de eso. Me gustaría que la gente se animara a competir, que el público viera las competiciones en vivo e hiciéramos una regional a la altura de lo que siempre ha sido, diferente a la del año pasado, según la opinión de varios críticos y sectores de la comunidad. No quiero solo llegar a la regional y ganarla, sino que haya gente que quiera verme. Para mí, sería una victoria y es, por tanto, un objetivo.

Si queda campeón en España, competirá en la internacional que será en Colombia, ¿le preocupa la localía lo afecte?

En todas las competiciones hay algo de localismo. En esta última edición puede que haya sido más desmedido. Incluso a gente más interna del “freestyle” no le dejó un buen sabor de boca verlo, porque nunca es agradable. Pero no me importaría. No pretendo que los aficionados de Colombia prefieran que gane yo a que lo haga su representante. No tengo por qué exigir que me quieran igual que a una persona cuya trayectoria han seguido de cerca, con quien compartan jerga y cultura, y cuya victoria suponga un cinturón internacional para Colombia. Lo único que me preocuparía es que, en vez de apoyar al rival, no me dejaran competir. Por lo demás, son cosas que me han pasado este mismo año y, mientras me dejaran competir, aunque apoyasen más al local, no ha habido problemas por mi parte.

¿Si clasifica a la final internacional de Colombia será ese su último baile?

Claro que no. Voy a seguir como hasta ahora. Es cierto que en algunas entrevistas he dicho que cuando volviese a Red Bull sería para despedirme y entonces lo pensaba de verdad... Pero no contaba con que la vida me iba a poner en esta situación.

Sigo compitiendo como hasta ahora, solo incorporo Red Bull a mi calendario y mi intención este año y el que viene es seguir compitiendo.

Lea más del mundo del Entretenimiento 📀🎞️🎤.