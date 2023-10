“No(s) lleva la corriente”, un símbolo artístico para la diversidad en Medellín

Las actividades de "No(s) lleva la corriente" son con entrada libre y previa inscripción. Foto: Cortesía

¿Qué pasaría si no existieran espacios que garanticen los derechos culturales de la ciudad? O peor aún, ¿qué pasaría si existieran, pero no pudiéramos acceder a ellos? Esas son las preguntas que las entidades culturales se hacen para abrir espacios de reflexión y escucha, que ayuden a explorar cómo se relaciona el sur de la ciudad, con su entorno. Y en especial reconocer que hablamos de una ciudad, que atraviesa a todos sus ciudadanos, con problemáticas que van más allá de ubicación socioeconómica, pues al final no hablamos sólo de acceso a la cultura, hablamos del derecho a habitar libremente nuestra ciudad. Es por ello, que estas acciones que geográficamente van recorriendo el sur de la ciudad, confluirán en la Plaza de Botero en un festival que dignifique el espacio público y a la vez, nos invite a cuestionarnos como ciudadanos más allá de nuestro propio metro cuadrado.

El Poder de la Cultura a puertas abiertas para todos La programación se desarrollará inicialmente en tres lugares del sur de la ciudad: los alrededores de Otraparte, del Museo de Arte Moderno de Medellín y Ciudad del Río, y el Teatro Metropolitano y Parques del Río; en estos espacios se llevarán a cabo tres pequeños festivales programados quincenalmente con actividades culturales que integran diversidad de saberes y sensibilidades de las cuatro entidades.

El Museo de Arte Moderno de Medellín presentará los talleres de kintsugi en los que, a través de la analogía de la reparación de la cerámica, se abrirán conversaciones sobre salud mental, acompañadas de las actividades de sensibilización en cuidados psicoemocionales de Corporación Otraparte. Por su parte la Orquesta Filarmónica de Medellín y el Ballet Metropolitano de Medellín se unen en una puesta de escena inspirada en el Guayacán Amarillo de Ethel Gilmour; utilizando el guayacán como alegoría en la que el vacío y el desdén, quizá en su punto máximo, pueden florecer y llenar de color a la ciudad. El Teatro Metropolitano utilizará espacios no convenciones para realizar intervenciones con dos compañías de danza de la ciudad: Otredanza y Danza Concierto, con el propósito de motivar la reflexión, el diálogo y la inclusión con expresiones del arte creadas por artistas LGTBIQ+.

Programación del 10 al 25 de octubre

Fecha: martes 10 de octubreHora: de 3:30 p. m. a 8:00 p. m.Lugar: Teatro Metropolitano

En un momento en el que perdemos el derecho al espacio público, al arte, a la libertad y a la expresión, abrimos el espacio privado de Teatro como escenario de ciudad en expansión, y extiende su abrazo a diversas causas, colectivos, artistas, gestores y audiencias.

3:30 p. m. a 5:30 p. m. Taller de kintsugi Recorrido de ciudad (Conquistadores / Parques del río)

5:30 p. m. a 6:00 p. m. El guayacán amarillo (flashmob) Orquesta Filarmónica de Medellín y Ballet Metropolitano de Medellín

6:00 p. m. a 8:00 p. m. Conversatorio y función Otredanza

3:30 p. m. a 6:00 p. m. Abrazatón / Expulsadero / Tótem sonoro

Fecha: martes 17 de octubreHora: de 3:30 p. m. a 6:00 p. m.Lugar: Corporación Otraparte

¿Puede uno haber sido enterrado y andar por la calle? ¿Cuántas veces hemos muerto? ¿Sucede el caso de asistir a su agonía y entierro, objetivarlos y poder afirmar: «Yo era el único que estaba allí»? Tales son los problemas que nos ocupan. Fernando González.

3:30 p. m. a 5:30 p. m. Taller de kintsugi Recorrido de ciudad (Otraparte / Envigado)

5:30 p. m. a 6:00 p. m. El guayacán amarillo (flashmob) Orquesta Filarmónica de Medellín y Ballet Metropolitano de Medellín

3:30 p. m. a 6:00 p. m. Abrazatón / Expulsadero / Tótem sonoro

Fecha: miércoles 25 de octubreHora: de 2:30 p. m. a 6:00 p. m.Lugar: Museo de Arte Moderno de Medellín

Ensanchar el territorio hasta darnos cuenta de que cada fragmento está hecho de lo mismo, algo así como un cuerpo que acontece en múltiples formas. Caminar, conversar y reparar para reivindicar lo propio en la construcción común, para evidenciar cómo las instituciones culturales contribuimos a la reconfiguración de una ciudad libre y para todos.

2:30 p. m. a 4:30 p. m. Taller de kintsugi Recorrido de ciudad (Poblado / Ciudad del río)

4:30 p. m. a 5:00 p. m. El guayacán amarillo (flashmob) Orquesta Filarmónica de Medellín y Ballet Metropolitano de Medellín

5:00 p. m. a 6:00 p. m. Andar y feminizar, verbos pa’ callejear Círculo de palabra con Karen Lucía Herrera y Luisa Fernanda Cárdenas (Pirañas Crew), Karen Salazar (Motivando a la Gyal), Alex Quirama y Latoya Serna.

2:30 p. m. a 6:00 p. m. Abrazatón / Expulsadero / Tótem sonoro

Las actividades de “No(s) lleva la corriente” son con entrada libre y previa inscripción en este enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeANZcA-bDlGcEs169PnYh4ZbQ-nibLjDwqRNpKImpuuK9sBg/viewform