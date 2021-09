Los estrenos musicales no paran y en esta ocasión le presentamos dos lanzamientos con fusión de sonidos pop. Por una parte está La Bermúdez, quien vuelve con más fuerza con un sencillo que le canta a las personas que no tienen buenas intenciones, el cual fue inspirado en situaciones personales. Otro lanzamiento es el del bogotano Miguel Guevara, quien le canta a la distancia.

La Bermúdez llega con “Buena Intención”

La cantautora y actriz colombo inglesa La Bermúdez ha preparado el lanzamiento de “Buena Intención”, sencillo con el que se re incorpora con nueva música y sorprende con una variedad de ritmo y sabor latino integrando el pop con la cumbia.

Buena Intención - La Bermúdez

Buena Intención, de La Bermúdez, no habla precisamente de un rompimiento de una relación amorosa, “no es una canción de despecho, al menos no de la forma tradicional”. Más bien, le canta a las personas que no tienen buena intención y que por eso afectan de manera negativa a otros. “Esta canción se la escribí a personas que en algún momento me hicieron mucho daño, en mi opinión, porque no le dan el valor a los sueños, al trabajo y al tiempo de los demás. Es también una invitación a ponerle siempre buena intención a nuestras palabras y acciones.”

La producción estuvo en manos de el colombiano Alex González, “Don Alex”, y es una mezcla de pop, cumbia colombiana y cumbia mexicana, con un ritmo juguetón y pegajoso, acompañado de metales, y acordeón.

Miguel Guevara lanza “Distancia”

“Distancia” es el nuevo sencillo del cantautor bogotano, una canción que le canta a esos amores que por fuerzas externas están alejados. La inspiración fue la pandemia y la cuarentena, los cuales obligó a todos a estar distanciados.

“La canción habla del amor a distancia, de ese momento cuando sabes que tu relación se va a terminar por estar lejos, pero te aferras a la posibilidad de que no se acabe aun sabiendo que será así.” Aseguró el autor a través de un comunicado.

Miguel Guevara - Distancia (Videoclip Oficial)

El sencillo fue producido entre Bogotá y New York, mientras que la mezcla y el máster fue realizada por el mismo Miguel en un home studio de la capital del país; la canción cuenta con ritmos folclóricos andinos y llaneros, con incorporaciones de instrumentos como la quena y el cuatro; fusionándolos con el pop urbano y el trap.