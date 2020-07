Nuevo video de “No woman no cry” para celebrar a Bob Marley y al reggae

Este 2020 Bob Marley cumpliría 75 años. Por eso, Universal Music y la familia del artista relanzan su legado en formatos digitales para impactar nuevas audiencias.

“No woman no cry”, el clásico de Bob Marley, tiene un nuevo videoclip, el cual fue estrenado el pasado 1º de julio, Día Internacional del Reggae. (Le puede interesar: El reggae de la banda The Wailers, de Bob Marley, está de regreso).

Dirigido por Kristian Mercado Figueroa y filmado en Jamaica y Nueva York, la pieza visual explora dos historias de una familia dividida por un país, pero conectada a través del amor y de las ganas de una mejor vida para sus hijos.

Los protagonistas de la historia son una madre que lucha por cuidar de sus hijos en su tierra natal, y un padre que trabaja sin descanso, aislado en Nueva York, trabajando como un conductor de taxi para proveer para su familia, de vuelta en su hogar.

El video pone el foco en la importancia de la familia y la conexión, mientras aborda las dificultades que muchas familias enfrentan en el mundo moderno, a menudo forzadas a separarse a causa de la pobreza.

Además del nuevo video musical de “No woman no cry”, también hay nuevos videos musicales y los cuatro episodios de Bob Marley: “Legacy”, incluyendo la entrega más reciente, “Rhythm of the game”, que explora la larga y conocida conexión del artista y su música con el fútbol, todos disponibles en streaming en el canal oficial de YouTube de Bob Marley.

Además, este 3 de julio se lanza un nuevo clip musical en alta definición para “Lively up yourself”, que muestra a Bob Marley en el apogeo de su carrera.

Por otro lado, el próximo 24 de julio será relanzado uno de los álbumes más vendidos del mundo, “Legend”, como un ‘picture disc’ de edición limitada. Con algunas de las canciones más memorables de Bob, dese “One love / People get ready” pasando por “Get up”, “Stand up”, “Is this love” y “Could you be loved”.

Bob Marley, miembro del Rock and Roll Hall of Fame, es notable no solo por ser el hombre que puso el reggae en el radar de todo el mundo, sino como una figura activa en su tierra natal de Jamaica que logró juntar a las facciones enemigas de su país.

Hoy día, Bob Marley sigue siendo uno de los iconos más importantes e influyentes del siglo XX. El estilo de vida de Marley y su música siguen inspirando a nuevas generaciones, y su legado vive en a través de sus canciones.

En la era digital, es la segunda celebridad póstuma con más seguidores de redes sociales, con la página oficial de Bob Marley en Facebook juntando a más de 70 millones de fanáticos, ranqueando entre las 20 páginas más populares de todo Facebook y entre las primeras 10 que corresponden a celebridades.

El catálogo musical de Marley ha vendido millones de álbumes alrededor del mundo. Su icónica colección “Legend” tiene la distinción de ser el ser el álbum que más tiempo ha estado en la lista Catalog Albums de la revista Billboard, y se mantiene como el álbum de reggae más vendido del mundo.

Los premios de Marley incluyen su inducción al Rock and Roll Hall of Fame (1994) y al ASCAP Songwriters Hall of Fame (2010), un premio GRAMMY® por su carrera artística (2001), varias entradas al GRAMMY® Hall of Fame, y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood (2001).