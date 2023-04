“Off The Soundboard”, la serie de grabaciones en vivo de Kiss

La agrupación de rock Kiss, se presentará este 15 de abril en el estadio El Campín, siendo esta su última presentación en Colombia. Foto: Courtesy of Kiss

Las leyendas del rock, Kiss, liberan la siguiente entrega de su serie de grabaciones en vivo “Off the Soundboard”, con “Kiss – Off The Soundboard: Poughkeepsie, New York, 1984″.

(Le recomendamos: Monster of Rock: fecha, horario y todo lo que debe saber para asistir)

Grabado en vivo en la Mid-Hudson Arena el 28 de noviembre de 1984, durante el Animalize World Tour, esta es la quinta entrega de una serie de grabaciones en vivo liberadas por la banda y ahora disponibles para streaming o descarga, con un paquete doble de vinilos negros, CD y una edición limitada del paquete de vinilos prensados en color amarillo crema.

La quinta entrega autorizada de las grabaciones en vivo de la banda multiplatino es del 28 de noviembre de 1984, durante el tour Animalize en la Mid-Hudson Arena en Poughkeepsie, NY, y contiene la única grabación conocida del soundboard del guitarrista Mark St. John.

Aunque las canciones de “Young And Wasted” y “Rock And Roll All Nite” de este espectáculo histórico están incompletas debido a las condiciones de la grabación - originalmente de uso archivístico - esta grabación en vivo es de importancia histórica debido a la participación de St. John.

En “Off The Soundboard: Poughkeepsie, New York, 1984″ la banda se encontraba en medio del tramo estadounidense de su gira mundial Animalize World Tour con el efímero line-up compuesto por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Carr y el guitarrista Mark St. John.

(Le puede interesar: Alto Grado, una década dedicada al reggae)

El setlist de 18 canciones atraviesa toda la carrera de la banda y contiene éxitos de la era cómo “Creatures Of The Night,” “I Love It Loud,” “Lick It Up,” y la canción de 1984 “Heaven’s On Fire” que alcanzó el rango 49 en los Billboards. Poughkeepsie, New York, también cuenta con los himnos de siempre de Kiss como “Detroit Rock City,” “Love Gun,” y “Rock And Roll All Nite”.

Kiss se ha destacado como una de las bandas con mejores presentaciones en vivo y son los creadores del que es considerado uno de los mejores álbumes en vivo, el Alive! de 1975, certificado oro y ranqueado noveno en la Billboard. La serie Kiss – Off The Soundboard continúa este legado histórico de innovadores álbumes en vivo con un documento de la extravagancia, espectacularidad y experiencia vital que es un concierto de Kiss.

Conocidos por sus presentaciones, Kiss ha demostrado durante décadas que son uno de los shows en vivo más importantes del rock and roll. Los miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll han vendido más de 100 millones de álbumes alrededor del mundo. Incomparables como show en vivo, el legado de la banda ha sido caracterizado por giras globales que han roto varios récords durante 50 años de una carrera significativa.