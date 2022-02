Omar Geles y ‘Vallero’ Díaz lanzan ‘remake’ de la canción “Shio Shio”

Carátula oficial del remake de "Shio Shio". Foto: Cortesía

Hace meses se viralizó un video de un concierto de Diomedes Díaz junto a Silvestre Dangond. La manera particular en cómo cantaba hizo gracia en los usuarios de las redes sociales que hicieron popular el video, donde Diomedes recitaba una frase que tomó por sorpresa a los músicos:

“Viene la paloma, en su palomar

Y vuela que vuela…”

Ese mismo video fue utilizado por el compositor, cantante y acordeonero Omar Geles para producir su más reciente sencillo llamado “Shio Shio” (La paloma), con la invitación de Ricardo ‘El Vallero’ Díaz, sobrino de Diomedes.

Shio Shio (La Paloma) Diomedes Diaz ft Omar Geles Ft El Vallero Diaz

“El maestro Omar Geles un día me hizo el llamado. Nos dimos cita con mis managers donde me manifestó que quería grabar una canción conmigo, que ya él tenía todo montado. Ahí se me dio la oportunidad” asegura ‘El Vallero’.

“Vi a Vallero y se me parecía mucho a Diomedes cuando era joven por el físico y los gestos. Lo seguía viendo por redes, ya tenía esta canción montada y se me ocurrió la idea de incluirlo”, cuenta Geles.

‘El Vallero’

La similitud de ‘El Vallero’ con Diomedes ha causado simpatía, e incluso críticas, en las redes sociales y se han hecho virales algunos videos por la forma particular en la que el artista llega a sus presentaciones. Esto se evidencia en el video de la canción, que fue dirigido por Fredy Melo.

Por su parte, Ricardo Vallero Díaz es hijo del compositor Rafael Díaz, hermano de Diomedes. Ha grabado dos sencillos llamados Luna débil y La vainita. En estos momentos está con el acordeón del último ganador del Festival Pedazo de Acordeón en la categoría aficionado, Ricardo Socarrás.

El tema

La época carnavalera fue propicia para lanzar este sencillo, que está disponible en las plataformas musicales como Youtube, Spotify, Deezer, entre otras. El acordeón y la producción total son de Geles.

El tema es de la autoría del juglar Juancho Polo Valencia, quien también la grabó en su primera versión en 1974 en el álbum “Caminando vienes”; luego, en 1992, la grabó Diomedes Díaz con el acordeonero Juancho Rois en el álbum “El regreso del cóndor”.