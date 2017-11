Ozzy Osbourne anuncia su "última gira mundial"

Con información de Afp

"La gente sigue preguntándome cuándo me jubilo", señaló en un comunicado Osbourne, de 68 años. "Ésta será mi última gira mundial, pero no puedo decir que no haré alguna actuación".

La leyenda del heavy metal británico Ozzy Osbourne anunció que en 2018 realizará su última gira mundial, pocos meses después de que su banda Black Sabbath se despidiera del público. (Recordar Black Sabbath ofrece el último concierto de su historia).

El 5 de mayo dará inicio en México a un tour que primero se centrará en Latinoamérica, con conciertos además en Chile, Argentina y Brasil. El primero de junio tocará en Moscú, donde abrirá un mes cargado de actuaciones por Europa. La gira acabará en Norteamérica, aunque todavía no se han concretado las fechas.

La vida de Ozzy Osbourne ha estado llena de polémicas y excentricidades. En 1982, por ejemplo, arrancó la cabeza de un murciélago vivo durante un concierto.

El músico nació en 1948 en Birmingham, en la Inglaterra profunda, en una familia pobre. Según contó en sus memorias - "I am Ozzy (confieso que he bebido)"- no aprendió nada en el colegio y su padre le decía "o acabas haciendo algo muy especial o acabas en la cárcel". A los 18 años estuvo en prisión.

Trabajó desengrasando maquinaria de automóviles hasta que un día compró un amplificador y se dedicó a ser cantante. Junto a su compañero de colegio Tony Iommi, gran guitarrista, fundó el grupo de blues con The Beatles como ídolos. Así nació Black Sabbath, grupo pionero del metal que vende millones de discos, hasta que una década después, en 1979, sus compañeros lo despidieron por borracho. (Archivo Ozzy Osbourne reconoce haber pasado "40 años borracho").



Ozzy Osbourne

En solitario y con su esposa Sharon como agente, Ozzy Osbourne retoma su carrera en 1980 con la publicación del disco "Blizzard of Ozz". Dos décadas después se convirtió en la estrella del reality show "The Osbournes" de MTV, que plasmaba el día a día de su familia. (Leer Ozzy Osbourne y su hijo asisten juntos a rehabilitación).

El año pasado protagonizó una escandalosa separación tras haberle sido infiel a Sharon Osbourne, aunque luego también tuvieron una sonada reconciliación. (Leer Sharon Osbourne revela la lista de las amantes de su esposo Ozzy).