“Pa’ tipos como tú”, Shakira y Bizarrap estrenan su colaboración

Con más de 3 millones de visualizaciones en YouTube, en menos de una hora de su estreno, Shakira y el productor Bizarrap, han logrado que las redes sociales no dejen de hablar de su nueva colaboración.

Con el nombre de “Music Sessions #53″, la intérprete colombiana junto a Gonzalo Julián Conde, conocido como Bizarrap, los artistas han presentado al público una nueva canción a la que varios internautas se habrían referido como ‘una tiradera’ hacía Gerard Piqué, exfutbolista y expareja de Shakira.

Estos rumores tomaron fuerza luego de que se filtraran en redes sociales una parte de la canción: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa que te mortifique, mastica y traga pa que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique!”.

Ante la filtración que se hizo el pasado 10 de enero, el exdefensa del Fútbol Club Barcelona, habría publicado un trino donde se ven los emojis de una carpa de circo, un carrusel, un payaso y una rueda giratoria.

La colaboración fue anunciada este lunes, a través de una publicación en Twitter del club de fans oficial de Shakira, donde se ve una avioneta que va llevando una cita de la canción: “una loba como yo, no está pa’ tipos como tú 11.01.23″, haciendo referencia a su éxito “Loba” de 2009.

El productor musical, Bizarrap, es conocido en el mundo de la música por sus sesiones de producción junto a grandes artistas de talla internacional como Nicky Jam, Eladio Carrión, e hizo una de sus canciones más polémicas junto a Residente.

La relación de Shakira y Piqué, que fue de las más estables en el medio del entretenimiento, llegó a su fin después de 12 años de convivencia y dos hijos, en el pasado mes de 2022, cuando los rumores acerca de la infidelidad del exfutbolista, eran más fuertes.

A partir de ahí, la colombiana retomo su carrera musical con los temas “Te felicito”, junto a Rauw Alejandro y “Monotonía” en colaboración con Ozuna, ambos videos musicales cuentan con más de 100 millones de vistas en YouTube.