Pasabordo y su regreso a la esencia a través de las letras

El Espectador

¿Cómo nace su nuevo sencillo "24 horas"?

Estamos promocionando nuestra nueva canción que se llama 24 Horas y estamos contentos por todo el recibimiento que ha tenido la canción. La tendencia del momento está entre el pop y la música urbana, pero la letra, sin duda, es la esencia de Pasabordo. Es una canción de despecho. Cuenta la historia de un tipo que pierde al amor de su vida.

¿Por qué la canción es tan nostálgica?

Porque volvemos a las raíces de Pasabordo y estamos en proceso de reingeniería. Queríamos volver a la esencia e imponer una tendencia y llamar la atención. El tema 24 Horas es como Cantinero, ya que trae las raíces de Pasabordo, además la gente quiere escuchar eso.

¿Cómo fue el proceso de creación y producción de “24 Horas”?

Estábamos en el estudio haciendo otra canción y decidimos interrumpir lo que estábamos haciendo para hacer algo más de despecho, es así como empezamos a escribir y armar la canción. En ese mismo momento grabamos el demo y pensamos en las canciones anteriores, entonces esta canción es muy actual, pero la letra es muy de nuestro estilo.

¿Cómo establecen la comunicación entre la gente que los sigue y ustedes?

Todo comienza con las redes sociales, pues la industria ha cambiado mucho con esas plataformas y dan la oportunidad de estar más cerca de las personas. Este último año hemos tenido una gran acogida y nos damos cuenta por las analíticas que la gente quiere la esencia de despecho y amor. Al final queríamos seguir siendo artistas que tocan guitarra y cantan. Además, consideramos que los artistas tenemos que ser influenciadores, cantantes y compositores.

¿Consideran que “24 Horas” es nostálgica o despecho?

Es una temática de nostalgia, porque cuenta la historia de una pareja que se separa y tratamos de mostrar esa sensación que hemos sentido alguna vez en la vida, que es como un vació o nostalgia, porque esa persona ya no está. La idea es que la gente cuando nos escuché interiorice nuestras canciones.

¿Qué extrañan de los comienzos de Pasabordo?

Absolutamente nada. Cuando nosotros empezamos todo era muy natural y no había tanta presión de las redes sociales, en cambio ahora todo es diferente. Al iniciar éramos dos jóvenes con muchas ganas de hacer música, de salir adelante y ahora ya no es así, porque somos una marca, tenemos que pensar en el sostenimiento y hay un mercado más global. Y la idea no es dejarnos llevar por las corrientes, sino hacer lo que sintamos y lo que somos.

¿Qué los lleva a consolidar a Pasabordo como una marca?

Nosotros arrancamos en un boom de la música. Hemos estado en momentos de popularidad muy duros. Cuando arrancamos era muy natural. Empezamos con el fenómeno de los colegios y después de superar el éxito, la perseverancia de seguir en el mundo de la música es lo que hace que se convierta en una marca. Sentimos que estamos volviendo a empezar, ya muchos artistas desaparecieron con el tiempo, pero nosotros hemos tenido la ventaja, la fortaleza, las ganas y la capacidad de evolucionar con el tiempo.

¿Cómo viven esos cambios que ha atravesado Pasabardo en los que han pasado por el pop, la música urbana y popular?

La música hoy permite eso. Digamos que hace años ese tipo de cambios los veían mal en Colombia, pero gracias a las redes sociales y a que puedes vender tu propia marca, se permiten esas mezclas. Además, ya no podemos hablar de la música clasificada en géneros.

¿Cómo es su proceso de composición?

Somos muy versátiles como compositores, porque es una manera de ver nuestra carrera, entonces hemos compuesto para artista de música popular y otros. Tuvimos una temporada en la que estábamos bloqueados para componer y nos tocó ir a muchos campamentos de músicos en Estados Unidos para empezar de cero, para creer en nosotros y aprender mucho, para luego llegar a Colombia a retomar nuestra música.

¿Es diferente el proceso de creación que hacen cuando componen para otros artistas?

Cambia un poco, pero siempre están las mismas cosas, es decir tenemos un estilo. Últimamente hemos trabajado con nuevos artistas, es muy chévere, porque vienen con el boom de lo digital y las redes sociales. Hemos escrito para Luisa Fernanda W, que es el fenómeno digital de Colombia y cuando escribimos pensamos en los artistas para los que componemos.

¿Lo qué viene de Pasabordo se parece a “24 Horas”?

Se transforma mucho. Vamos como un año más adelantado, porque las canciones las pensamos para un tiempo largo, por eso tenemos varias canciones esperando para salir y son muy diferentes. Igualmente, hemos estado hablando con varios artistas para hacer colaboraciones.

¿Qué se viene para Pasabordo?

Vamos para Chile y a final de año lanzaremos otra canción.