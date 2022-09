“Patient Number 9″, el álbum de Ozzy Osbourne ya está disponible en plataformas

El disco de Ozzy Osbourne también cuenta con los guitarristas Jeff Beck, Eric Clapton, Mike McCready de Pearl Jam. Foto: Cortesía

El cantante y compositor ganador del Salón de la Fama del Rock and Roll Ozzy Osbourne presenta con orgullo su nuevo álbum, Patient Number 9 que ya está disponible a través de Epic Records.

Celebró su llegada con una poderosa actuación durante el espectáculo de medio tiempo del juego de lanzamiento de la NFL los Angeles Rams-Buffalo Bills anoche en el Sofi Stadium en Los Ángeles. Además, unió fuerzas con SiriusXM para el especial del álbum ‘Patient Number 9′ de Ozzy Osbourne en Ozzy’s Boneyard.

Ozzy, el legendario guitarrista Zakk Wylde y el productor del álbum Andrew Watt hablaron extensamente con el presentador Billy Morrison sobre el nuevo disco, además de realizar cortes selectos y responder preguntas de los anfitriones y suscriptores de SiriusXM. Tras su estreno anoche, se emite durante todo el fin de semana.

Nada más salir de la puerta, el ‘Patient Number 9′ incitó al aplauso unánime de la crítica. Consequence of Sound proclamó: “De principio a fin, el álbum es una oferta de estudio Oozzy inspirada y consistente”, y Metal Hammer lo calificó como “4 de 5 estrellas” y atestiguó: “Suena como el Príncipe de la maldita Oscuridad teniendo un tiempo absolutamente aplastante, con un montón de sus compañeros y, extrañamente, un nuevo sentido de ambición artística. The Guardian también lo calificó como “4 de 5 estrellas”, mientras que Revolver Magazine aseguró: “este paciente de heavy metal solo suena recargado, no está listo para despedidas o canciones de cisne todavía. “

El nuevo álbum marca el primer lanzamiento desde el aclamado álbum de Osbourne, Ordinary Man, que encabezó las listas de éxitos de todo el mundo, 2020. Producido por Andrew Watt, el nuevo álbum marca el 13º álbum de estudio en solitario de Osbourne.

Es pesado, es contundente, es histórico, es todo lo que querrías de un disco de Ozzy Osbourne y tal vez más. Trabajando con el productor Watt por segunda vez, Ozzy dio la bienvenida a los invitados dinámicos de la lista A. Por primera vez, el cofundador, guitarrista y maestro de riff de Black Sabbath, Tony Iommi, aparece en un álbum en solitario de Ozzy.

El disco también cuenta con los guitarristas Jeff Beck, Eric Clapton, Mike McCready de Pearl Jam, y el veterano diestro y bestia de seis cuerdas Zakk Wylde que toca en la mayoría de las canciones. Durante la mayor parte del álbum, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers mantuvo la batería, mientras que el fallecido Taylor Hawkins de Foo Fighters aparece en tres canciones. El viejo amigo y ex miembro de la banda Ozzy, Robert Trujillo de Metallica toca el bajo en la mayoría de las canciones del álbum, con Duff McKagan de Guns N’ Roses y Chris Chaney de Jane’s Addiction suministrando bajo en algunas canciones.